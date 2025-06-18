Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Новониколаевку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Новониколаевку в Сумской области
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
- свыше 165 боевиков;
- три ББМ;
- три автомобиля;
- шесть орудий полевой артиллерии;
- два склада боеприпасов;
- склад материально-технических средств.
Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Долгенькое в Харьковской бласти
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Долгенькое в Харьковской бласти
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — указали в Минобороны.
Противник потерял на этом направлении:
- более 220 солдат;
- бронеавтомобиль "Казак";
- восемь автомобилей;
- два артиллерийских орудия;
- две станции РЭБ;
- радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
- четыре склада боеприпасов.
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