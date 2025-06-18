https://ria.ru/20250618/sela-2023549160.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:28:00+03:00

2025-06-18T12:28:00+03:00

2025-06-18T13:49:00+03:00

сумская область

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — указали в Минобороны.Противник потерял на этом направлении:

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

сумская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, сша