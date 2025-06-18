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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2025
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12:28 18.06.2025 (обновлено: 13:49 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sela-2023549160.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 18.06.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:28:00+03:00
2025-06-18T13:49:00+03:00
сумская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
харьковская область
сша
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке.Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили: Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области."В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — указали в Минобороны.Противник потерял на этом направлении:
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харьковская область
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сумская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, харьковская область, сша
Сумская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Харьковская область, США

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Новониколаевка в Сумской области, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Север" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Новониколаевка Сумской области", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Новониколаевку в Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили Новониколаевку в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Новониколаевку в Сумской области
Потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили:
  • свыше 165 боевиков;
  • три ББМ;
  • три автомобиля;
  • шесть орудий полевой артиллерии;
  • два склада боеприпасов;
  • склад материально-технических средств.
Кроме того, российские военные взяли под контроль населенный пункт Долгенькое в Харьковской области.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Запад" освободили Долгенькое в Харьковской бласти
Подразделения группировки войск Запад освободили Долгенькое в Харьковской бласти
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Запад" освободили Долгенькое в Харьковской бласти
"В результате решительных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Долгенькое Харьковской области", — указали в Минобороны.
Противник потерял на этом направлении:
  • более 220 солдат;
  • бронеавтомобиль "Казак";
  • восемь автомобилей;
  • два артиллерийских орудия;
  • две станции РЭБ;
  • радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США;
  • четыре склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Сумская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныХарьковская областьСША
 
 
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