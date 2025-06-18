Рейтинг@Mail.ru
Песков оценил введенные Канадой персональные санкции - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:11 18.06.2025 (обновлено: 18:25 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023660342.html
Песков оценил введенные Канадой персональные санкции
Песков оценил введенные Канадой персональные санкции - РИА Новости, 18.06.2025
Песков оценил введенные Канадой персональные санкции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:11:00+03:00
2025-06-18T18:25:00+03:00
канада
дмитрий песков
россия
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством того, что эти санкции необоснованны, незаконны и абсолютно бесполезны.Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер."Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны", - заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли "оплотами демократии в России", в том числе против семьи Ельцина.
канада
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_3f9342992eaa32b19dcc28863361f545.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
канада, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии
Канада, Дмитрий Песков, Россия, Санкции в отношении России
Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

Песков назвал санкции Канады против россиян доказательством необоснованности

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством того, что эти санкции необоснованны, незаконны и абсолютно бесполезны.
Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер.
"Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны", - заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли "оплотами демократии в России", в том числе против семьи Ельцина.
 
КанадаДмитрий ПесковРоссияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала