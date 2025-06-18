https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023660342.html

Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

Песков оценил введенные Канадой персональные санкции - РИА Новости, 18.06.2025

Песков оценил введенные Канадой персональные санкции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:11:00+03:00

2025-06-18T18:11:00+03:00

2025-06-18T18:25:00+03:00

канада

дмитрий песков

россия

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014292887_0:0:3306:1861_1920x0_80_0_0_494c1510aee6aec88705988aab319af8.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что введение Канадой персональных санкций в отношении ряда россиян является красноречивым доказательством того, что эти санкции необоснованны, незаконны и абсолютно бесполезны.Ранее Канада ввела новые санкции против более 70 россиян, включая бывшую жену президента РФ Владимира Путина Людмилу Очеретную. Также в санкционный список попали дирижер Валерий Гергиев, политолог Дмитрий Саймс, Анатолий Чубайс, предприниматель Наталья Касперская, дочь бывшего президента России Бориса Ельцина Татьяна Юмашева и ее муж Валентин Юмашев, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер."Это самое красноречивое доказательство того, что эти санкции необоснованны, они незаконны и абсолютно бесполезны", - заявил Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину на просьбу прокомментировать введение санкций даже в отношении тех, кого на Западе называли "оплотами демократии в России", в том числе против семьи Ельцина.

канада

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

канада, дмитрий песков, россия, санкции в отношении россии