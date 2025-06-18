https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023625503.html

Экс-глава МИД Австрии оценила санкции Канады против нее

Экс-глава МИД Австрии оценила санкции Канады против нее - РИА Новости, 18.06.2025

Экс-глава МИД Австрии оценила санкции Канады против нее

Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что санкции, введенные против нее канадским руководством, смешны, РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:39:00+03:00

2025-06-18T16:39:00+03:00

2025-06-18T16:39:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила РИА Новости, что санкции, введенные против нее канадским руководством, смешны, она никогда не имела никаких личных или профессиональных связей с этой страной. Во вторник Канада ввела санкции против более чем 70 россиян. Среди тех, кто попал в список, бывшая жена президента РФ Владимира Путина Людмила Очеретная, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, политолог Дмитрий Саймс, дирижер Валерий Гергиев, бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, а также другие известные лица. "У меня нет банковских счетов в Канаде, у меня нет домов в Канаде. Спрашиваешь себя: "Как так?" Слава богу, я могу над этим посмеяться. Но это не смешно, это просто отражает отсутствие старой силы закона… Я никогда в жизни не была в Канаде. Насколько я помню, я никогда ничего не говорила о Канаде. Я никогда не делала никаких заявлений. У меня никогда не было никаких связей ни в профессиональном, ни в личном плане. Так что я понятия не имею, как получилось, что я оказалась в этом списке", - сказала Кнайсль агентству на Петербургском международном экономическом форуме. Она отметила, что даже в тоталитарных режимах проходят суды, где провинившихся знакомят с составом преступления, а в этом случае Канада просто опубликовала список. "По-моему, я единственная нерусская в этом списке… Вопрос, который возникает не только у меня, заключается в том, как они формируют санкционный список? Каковы критерии для включения в такой список?" - отметила экс-глава австрийского МИД. Кнайсль иронично предположила, что ее внесению в санкционный список мог поспособствовать Владимир Зеленский, который сделал остановку в Вене, пока направлялся на встречу "Большой семерки". "Это будет чистой воды спекуляция, если я скажу, что Зеленский, когда он сейчас ехал на встречу G7, сделал остановку в Вене. Может быть, ему кто-то из его коллег подсказал включить туда Карин Кнайсль… Там около 60 или 70 граждан России, в том числе руководитель оркестра Валерий Гергиев, спортсмены, многие люди из сферы искусства и спорта, а также бывшая жена президента (РФ Владимира - ред.) Путина. И так получилось, что я тоже попала в этот список. По-моему, я единственная нерусская в этом списке", - сказала она. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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канада, россия, карин кнайсль