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СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций - РИА Новости, 18.06.2025
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05:32 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023460147.html
СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций
СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций - РИА Новости, 18.06.2025
СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций
Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:32:00+03:00
2025-06-18T05:32:00+03:00
россия
сша
москва
джон тьюн
ричард блюменталь
дональд трамп
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает издание Semafor. "Мы открыты для продвижения (законопроекта - ред.) и согласовываем сроки с администрацией", - привод издание слова лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, который добавил, что санкции против России, "скорее всего, будут рассмотрены в июле". Ранее сенаторы разработали законопроект, который вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Этот документ, внесенный республиканцем Линдси Грэмом* (признан в РФ террористом) и демократом Ричардом Блюменталем, также предусматривает вторичные санкции в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить законопроект, чтобы не осложнять диалог с Москвой. Как сообщает Wall Street Journal, Белый дом обращался в офис Грэма* с просьбой внести изменения, которые дали бы президенту больше гибкости в принятии решений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
https://ria.ru/20250617/ssha-2023440734.html
https://ria.ru/20250617/kanada-2023400171.html
россия
сша
москва
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россия, сша, москва, джон тьюн, ричард блюменталь, дональд трамп, санкции в отношении россии
Россия, США, Москва, Джон Тьюн, Ричард Блюменталь, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

Semafor: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает издание Semafor.
"Мы открыты для продвижения (законопроекта - ред.) и согласовываем сроки с администрацией", - привод издание слова лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, который добавил, что санкции против России, "скорее всего, будут рассмотрены в июле".
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Мерц заявил, что ждет введения новых антироссийских санкций со стороны США
Вчера, 23:51
Ранее сенаторы разработали законопроект, который вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Этот документ, внесенный республиканцем Линдси Грэмом* (признан в РФ террористом) и демократом Ричардом Блюменталем, также предусматривает вторичные санкции в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы.
Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить законопроект, чтобы не осложнять диалог с Москвой. Как сообщает Wall Street Journal, Белый дом обращался в офис Грэма* с просьбой внести изменения, которые дали бы президенту больше гибкости в принятии решений.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом
Флаг Канады - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Канада введет новые санкции против России
Вчера, 18:36
 
РоссияСШАМоскваДжон ТьюнРичард БлюментальДональд ТрампСанкции в отношении России
 
 
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