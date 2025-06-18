https://ria.ru/20250618/sanktsii-2023460147.html

СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций - РИА Новости, 18.06.2025

СМИ: сенат США отложил обсуждение антироссийских санкций

Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:32:00+03:00

2025-06-18T05:32:00+03:00

2025-06-18T05:32:00+03:00

россия

сша

москва

джон тьюн

ричард блюменталь

дональд трамп

санкции в отношении россии

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ВАШИНГТОН, 18 июн - РИА Новости. Сенат США отложил рассмотрение нового законопроекта о санкциях против России до июля из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке и планируемой масштабной налоговой реформы республиканцев, сообщает издание Semafor. "Мы открыты для продвижения (законопроекта - ред.) и согласовываем сроки с администрацией", - привод издание слова лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна, который добавил, что санкции против России, "скорее всего, будут рассмотрены в июле". Ранее сенаторы разработали законопроект, который вводит санкции против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики. Этот документ, внесенный республиканцем Линдси Грэмом* (признан в РФ террористом) и демократом Ричардом Блюменталем, также предусматривает вторичные санкции в виде 500-процентных тарифов на импорт товаров из стран, закупающих российскую нефть, газ, уран и другие энергоресурсы. Однако администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить законопроект, чтобы не осложнять диалог с Москвой. Как сообщает Wall Street Journal, Белый дом обращался в офис Грэма* с просьбой внести изменения, которые дали бы президенту больше гибкости в принятии решений. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.*Внесен в перечень террористов и экстремистов Росинфомониторингом

https://ria.ru/20250617/ssha-2023440734.html

https://ria.ru/20250617/kanada-2023400171.html

россия

сша

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россия, сша, москва, джон тьюн, ричард блюменталь, дональд трамп, санкции в отношении россии