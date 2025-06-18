https://ria.ru/20250618/sammit-2023513875.html

Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России

Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России - РИА Новости, 18.06.2025

Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России

Пользователи французского издания Le Figaro поддержали слова американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T11:07:00+03:00

2025-06-18T11:07:00+03:00

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обострение отношений сша и ирана

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи французского издания Le Figaro поддержали слова американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой."Исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку это лишило нас многосторонней площадки для диалога с этой страной", — написал читатель."Что Канада или Италия делают в G7 — группе семи крупнейших экономических держав?" — посетовал другой."Россия была исключена из G8 в результате совместных действий США и Канады. И здесь Трамп говорит правду", — поделился мнением еще один пользователь."Можно не любить Трампа, но разум требует уметь отстраниться и попытаться понять причины, чтобы минимизировать последствия", — заключили читатели.Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. По словам главы Белого дома, в "семерке" много говорят о России, но при этом самой Москвы нет за столом переговоров.Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250618/makron-2023510226.html

https://ria.ru/20250617/tramp-2023269188.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение отношений сша и ирана, g7, g8, дональд трамп, россия, канада, франция, в мире