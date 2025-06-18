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Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России - РИА Новости, 18.06.2025
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11:07 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/sammit-2023513875.html
Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России
Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России - РИА Новости, 18.06.2025
Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России
Пользователи французского издания Le Figaro поддержали слова американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T11:07:00+03:00
2025-06-18T11:07:00+03:00
обострение отношений сша и ирана
g7
g8
дональд трамп
россия
канада
франция
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи французского издания Le Figaro поддержали слова американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой."Исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку это лишило нас многосторонней площадки для диалога с этой страной", — написал читатель."Что Канада или Италия делают в G7 — группе семи крупнейших экономических держав?" — посетовал другой."Россия была исключена из G8 в результате совместных действий США и Канады. И здесь Трамп говорит правду", — поделился мнением еще один пользователь."Можно не любить Трампа, но разум требует уметь отстраниться и попытаться понять причины, чтобы минимизировать последствия", — заключили читатели.Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. По словам главы Белого дома, в "семерке" много говорят о России, но при этом самой Москвы нет за столом переговоров.Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250618/makron-2023510226.html
https://ria.ru/20250617/tramp-2023269188.html
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обострение отношений сша и ирана, g7, g8, дональд трамп, россия, канада, франция, в мире
Обострение отношений США и Ирана, G7, G8, Дональд Трамп, Россия, Канада, Франция, В мире

Во Франции неожиданно отреагировали на слова Трампа о России

© AP Photo / Suzanne PlunkettПрезидент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп на саммите G7 в Кананаскисе
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пользователи французского издания Le Figaro поддержали слова американского президента Дональда Трампа о том, что исключение России из "Большой восьмерки" было ошибкой.
"Исключение России из G8 было серьезной ошибкой, поскольку это лишило нас многосторонней площадки для диалога с этой страной", — написал читатель.
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"Что Канада или Италия делают в G7 — группе семи крупнейших экономических держав?" — посетовал другой.
"Россия была исключена из G8 в результате совместных действий США и Канады. И здесь Трамп говорит правду", — поделился мнением еще один пользователь.
"Можно не любить Трампа, но разум требует уметь отстраниться и попытаться понять причины, чтобы минимизировать последствия", — заключили читатели.
Трамп на встрече с премьером Канады Майком Карни перед саммитом G7 заявил, что исключать Россию из объединения было большой ошибкой. По словам главы Белого дома, в "семерке" много говорят о России, но при этом самой Москвы нет за столом переговоров.
Саммит "Большой семерки" прошел в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвуют семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп уже покинул саммит досрочно.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
Марк Карни прервал Трампа во время саммита G7 - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Канадский премьер сорвал пресс-конференцию Трампа на саммите G7
17 июня, 09:56
 
Обострение отношений США и ИранаG7G8Дональд ТрампРоссияКанадаФранцияВ мире
 
 
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