https://ria.ru/20250618/sakhalin-2023454497.html
На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки
На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки - РИА Новости, 18.06.2025
На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки
Житель Южно-Сахалинска задержан по обвинению в деятельности экстремистской организации и заключен под стражу, сообщает управление Следственного комитета России... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:40:00+03:00
2025-06-18T03:40:00+03:00
2025-06-18T03:40:00+03:00
происшествия
россия
южно-сахалинск
сахалин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска задержан по обвинению в деятельности экстремистской организации и заключен под стражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, мужчина являлся лидером ячейки запрещенного экстремистского движения с 2016 года. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.
https://ria.ru/20250614/bloger-2022866893.html
россия
южно-сахалинск
сахалин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Южно-Сахалинск, Сахалин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки
СК: на Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки