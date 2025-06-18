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На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки

На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки - РИА Новости, 18.06.2025

На Сахалине арестовали лидера экстремистской ячейки

Житель Южно-Сахалинска задержан по обвинению в деятельности экстремистской организации и заключен под стражу, сообщает управление Следственного комитета России... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T03:40:00+03:00

2025-06-18T03:40:00+03:00

2025-06-18T03:40:00+03:00

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 июн – РИА Новости. Житель Южно-Сахалинска задержан по обвинению в деятельности экстремистской организации и заключен под стражу, сообщает управление Следственного комитета России по Сахалинской области. "Возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Южно-Сахалинска. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства. По версии следствия, мужчина являлся лидером ячейки запрещенного экстремистского движения с 2016 года. Уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ России.

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происшествия, россия, южно-сахалинск, сахалин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)