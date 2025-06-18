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Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/ryabkov-2023620741.html
Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС
Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025
Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС
Бразильское председательство в объединении БРИКС в 2025 году весьма успешное и уже состоялось, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Бразильское председательство в объединении БРИКС в 2025 году весьма успешное и уже состоялось, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Я, будучи шерпой России в БРИКС, могу с уверенностью сказать, что бразильское председательство в текущем году уже состоялось, оно весьма успешное", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума. Замминистра также выразил уверенность в том, что предстоящий в июле саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро станет значимой вехой в деле расширения и укрепления взаимодействия в формате этого объединения. В текущем году Бразилия приняла председательство в БРИКС от России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей рябков, брикс
ПМЭФ-2025, Россия, Рио-де-Жанейро (город), Бразилия, Сергей Рябков, БРИКС
Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС

Рябков: председательство Бразилии в БРИКС в 2025 г. успешное, оно уже состоялось

© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Бразильское председательство в объединении БРИКС в 2025 году весьма успешное и уже состоялось, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Я, будучи шерпой России в БРИКС, могу с уверенностью сказать, что бразильское председательство в текущем году уже состоялось, оно весьма успешное", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума.
Замминистра также выразил уверенность в том, что предстоящий в июле саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро станет значимой вехой в деле расширения и укрепления взаимодействия в формате этого объединения.
В текущем году Бразилия приняла председательство в БРИКС от России.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Петербургский международный экономический форум
Вчера, 00:15
 
ПМЭФ-2025РоссияРио-де-Жанейро (город)БразилияСергей РябковБРИКС
 
 
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