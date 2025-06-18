https://ria.ru/20250618/ryabkov-2023620741.html

Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС

Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС - РИА Новости, 18.06.2025

Рябков оценил председательство Бразилии в БРИКС

Бразильское председательство в объединении БРИКС в 2025 году весьма успешное и уже состоялось, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:16:00+03:00

2025-06-18T16:16:00+03:00

2025-06-18T16:16:00+03:00

пмэф-2025

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

сергей рябков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564638927_0:220:3134:1983_1920x0_80_0_0_582d709c323a4effb5c73eeb7f56b542.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Бразильское председательство в объединении БРИКС в 2025 году весьма успешное и уже состоялось, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. "Я, будучи шерпой России в БРИКС, могу с уверенностью сказать, что бразильское председательство в текущем году уже состоялось, оно весьма успешное", - сказал он на полях Петербургского международного экономического форума. Замминистра также выразил уверенность в том, что предстоящий в июле саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро станет значимой вехой в деле расширения и укрепления взаимодействия в формате этого объединения. В текущем году Бразилия приняла председательство в БРИКС от России. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023061199.html

россия

рио-де-жанейро (город)

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, рио-де-жанейро (город), бразилия, сергей рябков, брикс