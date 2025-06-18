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Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:06 18.06.2025 (обновлено: 13:27 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rutube-2023558208.html
Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу
Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу - РИА Новости, 18.06.2025
Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу
Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров сообщил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T13:06:00+03:00
2025-06-18T13:27:00+03:00
пмэф-2025
rutube
газпром-медиа холдинг
технологии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров сообщил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой в первом полугодии 2026 года.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.​"Мы приняли абсолютно обоснованное решение уже пару лет назад о том, что мы под одним брендом Rutube, под одним техническим решением Rutube объединим все три платформы (Rutube, Premier и Yappy - ред.). Этот процесс идет 2 года. У нас есть единая подписка через все три платформы, которая более выгодна для пользователя. То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах. Многие сервисы объединяются... И я совершенно ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа", - сказал Жаров в ходе ПМЭФ на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".Он также рассказал, что решения создать вещание на базе Rutube было принято, так как на платформе создан большой объем потребления видео-контента - 400 миллионов видео в целом, миллион видео в день. Жаров отметил, что бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр будет работать под названием Rutube Premier."И Rutube, и Яндекс работают как маркетинговые инструменты для Premier, наращивая аудиторию, но мы должны это объединение сделать так, чтобы для пользователя это было незаметно, чтобы сервис улучшался, и мы этим занимаемся", - добавил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга".Жаров подчеркнул, что на сегодняшний день Rutube смотрят от 16 до 21 миллиона пользователей в день и 80 миллионов в месяц.
https://ria.ru/20250417/rutube-2011889619.html
https://ria.ru/20250604/shadaev-2020928734.html
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rutube, газпром-медиа холдинг, технологии
ПМЭФ-2025, Rutube, Газпром-Медиа Холдинг, Технологии
Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу

Rutube, Premier и Yappy объединят в единую платформу в 2026 году

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска Rutube
Вывеска Rutube - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска Rutube. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Генеральный директор "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров сообщил, что видеохостинг Rutube, онлайн-кинотеатр Premier и соцсеть Yappy станут единой цифровой платформой в первом полугодии 2026 года.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.​
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"Мы приняли абсолютно обоснованное решение уже пару лет назад о том, что мы под одним брендом Rutube, под одним техническим решением Rutube объединим все три платформы (Rutube, Premier и Yappy - ред.). Этот процесс идет 2 года. У нас есть единая подписка через все три платформы, которая более выгодна для пользователя. То есть мы уже приучаем пользователя к тому, что будет одна платформа, один видеоредактор на всех трех платформах. Многие сервисы объединяются... И я совершенно ответственно заявляю, что в первом полугодии 2026 года это будет единая платформа", - сказал Жаров в ходе ПМЭФ на сессии "Национальные онлайн-платформы в эпоху цифровой трансформации: глобальные вызовы и перспективы".
Он также рассказал, что решения создать вещание на базе Rutube было принято, так как на платформе создан большой объем потребления видео-контента - 400 миллионов видео в целом, миллион видео в день. Жаров отметил, что бренд Yappy трансформируется в Rutube Shorts, а онлайн-кинотеатр будет работать под названием Rutube Premier.
"И Rutube, и Яндекс работают как маркетинговые инструменты для Premier, наращивая аудиторию, но мы должны это объединение сделать так, чтобы для пользователя это было незаметно, чтобы сервис улучшался, и мы этим занимаемся", - добавил гендиректор "Газпром-Медиа Холдинга".
Жаров подчеркнул, что на сегодняшний день Rutube смотрят от 16 до 21 миллиона пользователей в день и 80 миллионов в месяц.
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