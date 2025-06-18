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Рубль ослабнет летом к доллару, считает эксперт
Рубль ослабнет летом к доллару, считает эксперт - РИА Новости, 18.06.2025
Рубль ослабнет летом к доллару, считает эксперт
Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T01:32:00+03:00
2025-06-18T01:32:00+03:00
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пмэф — 2025
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Летом курс рубля будет более слабым, а средний курс за год составит около 93-94 рублей за доллар, рассказала в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова. "Мы ожидаем более слабый рубль летом и средний курс за год около 93-94 рублей", - заявила Чекурова. Она объяснила, что сильное укрепление рубля в первые месяцы года было вызваны сочетанием фундаментальных факторов - сверхвысоких ставок, а также технических факторов - изменением структуры и сроков репатриации валютной выручки. "Но похожую картину мы наблюдали и в 2023-2024 годах. Более того, текущие цены еще не отразили ухудшение на нефтяном рынке", - отметила она. "При таком раскладе трехзначные значения к концу года - вполне реальный сценарий, хотя и не обязательный", - заключила глава "Эксперт РА". Рубль в этом году заметно укрепился - с начала года официальный курс доллара упал на 22,6%. Курс доллара, установленный ЦБ РФ на 18 июня, составляет 78,71 рубля за доллар. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025, Экономика, Эксперт РА, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рубль ослабнет летом к доллару, считает эксперт
Глава "Эксперт РА" Чекурова: рубль ослабнет летом к доллару