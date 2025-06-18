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В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви - РИА Новости, 18.06.2025
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Религия
 
10:56 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви - РИА Новости, 18.06.2025
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви
Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви (ААЦ) неприемлемо, а оскорбления ее предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, в РПЦ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T10:56:00+03:00
2025-06-18T10:56:00+03:00
религия
армения
россия
николай балашов
армянская апостольская церковь
русская православная церковь
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви (ААЦ) неприемлемо, а оскорбления ее предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, в РПЦ солидарны с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви, завил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. "Грубые оскорбления в адрес предстоятеля и иерархов Армянской апостольской церкви вызывают чувства стыда и возмущения. Испытываем солидарность с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви. Попытки дерзкого вмешательства представителей светской власти во внутреннюю жизнь важнейшего национального духовного института с многовековой историей неприемлемы и заслуживают осуждения", - сказал Балашов. Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская): используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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армения, россия, николай балашов, армянская апостольская церковь, русская православная церковь
Религия, Армения, Россия, Николай Балашов, Армянская апостольская церковь, Русская православная церковь
В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви

Протоиерей Балашов: вмешательство властей Армении в жизнь ААЦ неприемлемо

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Балашов
Николай Балашов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Балашов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви (ААЦ) неприемлемо, а оскорбления ее предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, в РПЦ солидарны с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви, завил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.
"Грубые оскорбления в адрес предстоятеля и иерархов Армянской апостольской церкви вызывают чувства стыда и возмущения. Испытываем солидарность с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви. Попытки дерзкого вмешательства представителей светской власти во внутреннюю жизнь важнейшего национального духовного института с многовековой историей неприемлемы и заслуживают осуждения", - сказал Балашов.
Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская): используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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