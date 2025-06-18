https://ria.ru/20250618/rpts-2023511041.html

В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви

В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви - РИА Новости, 18.06.2025

В РПЦ осудили вмешательство властей Армении в жизнь Армянской церкви

Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви (ААЦ) неприемлемо, а оскорбления ее предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, в РПЦ... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T10:56:00+03:00

2025-06-18T10:56:00+03:00

2025-06-18T10:56:00+03:00

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армянская апостольская церковь

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вмешательство властей Армении в жизнь Армянской апостольской церкви (ААЦ) неприемлемо, а оскорбления ее предстоятеля и иерархов вызывают возмущение, в РПЦ солидарны с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви, завил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. "Грубые оскорбления в адрес предстоятеля и иерархов Армянской апостольской церкви вызывают чувства стыда и возмущения. Испытываем солидарность с армянскими верующими, защищающими достоинство своей Церкви. Попытки дерзкого вмешательства представителей светской власти во внутреннюю жизнь важнейшего национального духовного института с многовековой историей неприемлемы и заслуживают осуждения", - сказал Балашов. Премьер Армении Никол Пашинян ранее разместил оскорбительные посты в адрес Армянской апостольской церкви в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская): используя ненормативную лексику, он выразил недовольство иерархами ААЦ. К кампании против церкви присоединились и члены правящей партии "Гражданский договор". Позднее премьер предложил изменить порядок избрания католикоса всех армян и закрепить в нем "решающую роль Республики Армения". После этого инициатива "Пять правозащитников", объединяющая известных армянских адвокатов, обвинила Пашиняна в попытке свержения конституционного строя из-за предложения изменить порядок избрания главы ААЦ. Девятого июня Пашинян заявил, что желает избрания нового католикоса и призвал сторонников поддержать его в этом вопросе.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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армения, россия, николай балашов, армянская апостольская церковь, русская православная церковь