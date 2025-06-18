https://ria.ru/20250618/rossiya-2023595799.html

ВЦИОМ рассказал, что россияне смотрят по телевизору

ВЦИОМ рассказал, что россияне смотрят по телевизору - РИА Новости, 18.06.2025

ВЦИОМ рассказал, что россияне смотрят по телевизору

Россияне, проводя время у экранов телевизоров, 97% времени просмотра сериалов тратят на отечественный контент, а у кино этот показатель составляет 63%, заявил... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:57:00+03:00

2025-06-18T14:57:00+03:00

2025-06-18T14:57:00+03:00

технологии

валерий федоров

вциом

россия

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россияне, проводя время у экранов телевизоров, 97% времени просмотра сериалов тратят на отечественный контент, а у кино этот показатель составляет 63%, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров, выступая на ПМЭФ. "Обратите внимание, как изменилась доля просмотров в сериалах и кино за последние несколько лет. В какой-то момент доля российских сериалов составляла 77%, сейчас это уже 97%", - привел данные Федоров в ходе сессии "Все течет, все меняется: новые тренды потребления". В ходе выступления он представил слайд о доле отечественного контента на ТВ, согласно которому доля российских сериалов по времени просмотра выросла с 77% в январе-мае 2021 года до 97% в этом году, а доля отечественного кино за этот же период - с 40% до 63%. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250606/kostin-2021349781.html

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технологии, валерий федоров, вциом, россия, общество