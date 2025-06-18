https://ria.ru/20250618/rossija-2023911799.html

Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам

Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам - РИА Новости, 19.06.2025

Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам

России с ее опытом цифрового администрирования готова помогать развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-18T17:30:00+03:00

2025-06-18T17:30:00+03:00

2025-06-19T14:29:00+03:00

пмэф-2025

экономика

технологии

россия

севилья

сша

борис титов

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023812087_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_05b6399deb03f1aae24e34ea6417e218.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. России с ее опытом цифрового администрирования готова помогать развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития, сообщил на ПМЭФ специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Проект итогового документа Четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН (FFD4), которая пройдет в Севилье в июле, содержит предложение России помочь развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития", - сказал он, пояснив что речь идет о передаче развивающимся странам цифровых налогово-банковских технологий на основе открытого кода. "Цели устойчивого развития ООН недофинансируются, это всем ясно. По последним подсчетам, не хватает примерно 4 триллионов долларов в год, чтобы добиться всех тех высоких и благих задач, которые были поставлены в 2015 году. И на доноров рассчитывать не приходится: США просто оптимизируют бюджет, а страны Евросоюза планируют в ближайшее время перенаправить свои деньги на военные расходы", - подчеркнул Титов. Развивающийся мир, заметил он, начинает осознавать, что не стоит ждать "подачек" от богатых стран, а Россия как раз дает средство, как найти деньги у себя. "У нас отлично отработано цифровое налоговое администрирование. Мы уже передаем другим государствам - особенно в Центральной Азии - налоговые и банковские технологии. Регистрация малого предприятия в три клика, автоматизированный сбор налогов, онлайн-кассы – все это реальный ускоритель для налогового потенциала для тех стран, с которыми мы сотрудничаем. Опыт уже показывает, что сборы после внедрения увеличиваются до двух раз", - уточнил Титов. "И Россия готова делиться таким опытом со всеми, кто готов его воспринимать, в резолюции конференции в Севилье это будет закреплено официально", заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/rossija-2023810716.html

россия

севилья

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, севилья, сша, борис титов, оон