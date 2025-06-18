https://ria.ru/20250618/rossija-2023911799.html
Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам
Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам - РИА Новости, 19.06.2025
Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам
России с ее опытом цифрового администрирования готова помогать развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-18T17:30:00+03:00
2025-06-18T17:30:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. России с ее опытом цифрового администрирования готова помогать развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития, сообщил на ПМЭФ специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. "Проект итогового документа Четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН (FFD4), которая пройдет в Севилье в июле, содержит предложение России помочь развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития", - сказал он, пояснив что речь идет о передаче развивающимся странам цифровых налогово-банковских технологий на основе открытого кода. "Цели устойчивого развития ООН недофинансируются, это всем ясно. По последним подсчетам, не хватает примерно 4 триллионов долларов в год, чтобы добиться всех тех высоких и благих задач, которые были поставлены в 2015 году. И на доноров рассчитывать не приходится: США просто оптимизируют бюджет, а страны Евросоюза планируют в ближайшее время перенаправить свои деньги на военные расходы", - подчеркнул Титов. Развивающийся мир, заметил он, начинает осознавать, что не стоит ждать "подачек" от богатых стран, а Россия как раз дает средство, как найти деньги у себя. "У нас отлично отработано цифровое налоговое администрирование. Мы уже передаем другим государствам - особенно в Центральной Азии - налоговые и банковские технологии. Регистрация малого предприятия в три клика, автоматизированный сбор налогов, онлайн-кассы – все это реальный ускоритель для налогового потенциала для тех стран, с которыми мы сотрудничаем. Опыт уже показывает, что сборы после внедрения увеличиваются до двух раз", - уточнил Титов. "И Россия готова делиться таким опытом со всеми, кто готов его воспринимать, в резолюции конференции в Севилье это будет закреплено официально", заключил спецпредставитель президента РФ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, россия, севилья, сша, борис титов, оон
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Севилья, США, Борис Титов, ООН
Титов рассказал, чем Россия готова помогать развивающимся странам
Титов: РФ может помогать развивающимся странам в сфере устойчивого развития
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. России с ее опытом цифрового администрирования готова помогать развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития, сообщил на ПМЭФ специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
"Проект итогового документа Четвертой Международной конференции по финансированию развития ООН (FFD4), которая пройдет в Севилье в июле, содержит предложение России помочь развивающимся странам в мобилизации внутренних финансовых ресурсов для реализации целей устойчивого развития", - сказал он, пояснив что речь идет о передаче развивающимся странам цифровых налогово-банковских технологий на основе открытого кода.
"Цели устойчивого развития ООН недофинансируются, это всем ясно. По последним подсчетам, не хватает примерно 4 триллионов долларов в год, чтобы добиться всех тех высоких и благих задач, которые были поставлены в 2015 году. И на доноров рассчитывать не приходится: США просто оптимизируют бюджет, а страны Евросоюза планируют в ближайшее время перенаправить свои деньги на военные расходы", - подчеркнул Титов.
Развивающийся мир, заметил он, начинает осознавать, что не стоит ждать "подачек" от богатых стран, а Россия как раз дает средство, как найти деньги у себя.
"У нас отлично отработано цифровое налоговое администрирование. Мы уже передаем другим государствам - особенно в Центральной Азии - налоговые и банковские технологии. Регистрация малого предприятия в три клика, автоматизированный сбор налогов, онлайн-кассы – все это реальный ускоритель для налогового потенциала для тех стран, с которыми мы сотрудничаем. Опыт уже показывает, что сборы после внедрения увеличиваются до двух раз", - уточнил Титов.
"И Россия готова делиться таким опытом со всеми, кто готов его воспринимать, в резолюции конференции в Севилье это будет закреплено официально", заключил спецпредставитель президента РФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.