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Движение сатанистов могут запретить в России, заявил религиовед - РИА Новости, 18.06.2025
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21:06 18.06.2025 (обновлено: 21:35 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossija-2023704090.html
Движение сатанистов могут запретить в России, заявил религиовед
Движение сатанистов могут запретить в России, заявил религиовед - РИА Новости, 18.06.2025
Движение сатанистов могут запретить в России, заявил религиовед
Движение сатанистов могут запретить в России в ближайшее время, возможно, в июле, также стоит запретить некоторые движения неоязычников в России, сообщил в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T21:06:00+03:00
2025-06-18T21:35:00+03:00
россия
московская область (подмосковье)
украина
роман силантьев
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение сатанистов могут запретить в России в ближайшее время, возможно, в июле, также стоит запретить некоторые движения неоязычников в России, сообщил в среду на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев."Храм сатаны" в прошлом году признали нежелательной организацией, а в этом году, скорее всего, запретят движение сатанистов. Возможно, в следующем месяце", — сказал Силантьев.Он отметил, что сатанисты относятся к неоязычникам, поскольку "зачастую верят в темных богов и приносят этим богам человеческие жертвы"."Все неоязыческие доктрины имеют единый подход: был золотой век, когда люди жили в гармонии с природой, молились разным богам, жили прекрасно. Потом пришли "проклятые" христиане, как правило, вместе с иудеями — и все испортили. И чтобы вернуть золотой век, нужно вырезать всех христиан, иудеев, в некоторых случаях еще русских — если это неоязычество не славянское. &lt;…&gt; Неоязычники неоднократно нападали на православных христиан в России и за ее пределами, немало на этой почве и погибших, сожженных храмов, уничтоженных поклонных крестов. И агрессия эта односторонняя — православные на неоязычников не нападают", — пояснил религиовед. И все-таки, по его словам, движение неоязычников в целом запретить проблематично, поскольку "они бешено разнообразные". "Но я бы предложил запретить относящиеся к неоязычникам движения "некрокоммунистов" и "живых нелюдей", поскольку они не только занимаются мошеннической деятельностью, но и уже убили несколько человек, сожгли несколько десятков вышек сотовой связи, и как минимум четыре теракта по их линии было предотвращено. Это просто угроза национальной безопасности", — подчеркнул эксперт. Например, продолжил он, движение "некрокоммунистов" — они же "свидетели СССР", продает советские документы за "оккупационные рубли"."Так они называют наши деньги, причем советские рубли не принимают. Ее лидер — стоматолог из Подмосковья Тараскин — называет себя "огнебогом". Еще они продавали у нас разрешение на торговлю спиртным за полмиллиона рублей. Источники их дохода разнообразны", — заключил Силантьев.В рамках мероприятия состоялась презентация коллективной монографии российских религиоведов Р. В. Шиженского, Р. А. Силантьева, Ю. Г. Рагозина, В. Н. Рогатина "Неоязычники в русских пределах". Исследователи также рассмотрели неоязыческие движения и на территории Украины.
https://ria.ru/20250408/rpts-2010104888.html
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россия, московская область (подмосковье), украина, роман силантьев, общество
Россия, Московская область (Подмосковье), Украина, Роман Силантьев, Общество
Движение сатанистов могут запретить в России, заявил религиовед

Религиовед Силантьев: движение сатанистов могут запретить в России

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Движение сатанистов могут запретить в России в ближайшее время, возможно, в июле, также стоит запретить некоторые движения неоязычников в России, сообщил в среду на пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев.
"Храм сатаны" в прошлом году признали нежелательной организацией, а в этом году, скорее всего, запретят движение сатанистов. Возможно, в следующем месяце", — сказал Силантьев.
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Он отметил, что сатанисты относятся к неоязычникам, поскольку "зачастую верят в темных богов и приносят этим богам человеческие жертвы".
"Все неоязыческие доктрины имеют единый подход: был золотой век, когда люди жили в гармонии с природой, молились разным богам, жили прекрасно. Потом пришли "проклятые" христиане, как правило, вместе с иудеями — и все испортили. И чтобы вернуть золотой век, нужно вырезать всех христиан, иудеев, в некоторых случаях еще русских — если это неоязычество не славянское. <…> Неоязычники неоднократно нападали на православных христиан в России и за ее пределами, немало на этой почве и погибших, сожженных храмов, уничтоженных поклонных крестов. И агрессия эта односторонняя — православные на неоязычников не нападают", — пояснил религиовед.
И все-таки, по его словам, движение неоязычников в целом запретить проблематично, поскольку "они бешено разнообразные".
"Но я бы предложил запретить относящиеся к неоязычникам движения "некрокоммунистов" и "живых нелюдей", поскольку они не только занимаются мошеннической деятельностью, но и уже убили несколько человек, сожгли несколько десятков вышек сотовой связи, и как минимум четыре теракта по их линии было предотвращено. Это просто угроза национальной безопасности", — подчеркнул эксперт.
Например, продолжил он, движение "некрокоммунистов" — они же "свидетели СССР", продает советские документы за "оккупационные рубли".
"Так они называют наши деньги, причем советские рубли не принимают. Ее лидер — стоматолог из Подмосковья Тараскин — называет себя "огнебогом". Еще они продавали у нас разрешение на торговлю спиртным за полмиллиона рублей. Источники их дохода разнообразны", — заключил Силантьев.
В рамках мероприятия состоялась презентация коллективной монографии российских религиоведов Р. В. Шиженского, Р. А. Силантьева, Ю. Г. Рагозина, В. Н. Рогатина "Неоязычники в русских пределах". Исследователи также рассмотрели неоязыческие движения и на территории Украины.
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