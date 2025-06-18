https://ria.ru/20250618/rossija-2023623527.html

Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист

Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист - РИА Новости, 18.06.2025

Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист

Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:28:00+03:00

2025-06-18T16:28:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. "Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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