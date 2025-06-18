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Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:28 18.06.2025 (обновлено: 16:36 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rossija-2023623527.html
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист - РИА Новости, 18.06.2025
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист
Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 18.06.2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. "Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, европа
Россия, Европа, ПМЭФ-2025
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист

Глава Die Weltwoche Кеппель: отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025.
"Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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