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Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист - РИА Новости, 18.06.2025
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист
Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:28:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза, заявил Роджер Кеппель, главный редактор ведущей швейцарской газеты Die Weltwoche на ПМЭФ-2025. "Было ошибкой отвернуться от России, перестать взаимодействовать и общаться, в том числе и с президентом РФ", - отметил Кеппель, комментируя нынешнюю политическую ситуацию в Европе в рамках сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай". Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, европа
Россия, Европа, ПМЭФ-2025
Отвернуться от России было ошибкой для Европы, заявил швейцарский журналист
Глава Die Weltwoche Кеппель: отвернуться от России было ошибкой для Евросоюза