https://ria.ru/20250618/rossija-2023578732.html

Глава "Абрау-Дюрсо" высоко оценил закон о виноделии в России

Глава "Абрау-Дюрсо" высоко оценил закон о виноделии в России - РИА Новости, 18.06.2025

Глава "Абрау-Дюрсо" высоко оценил закон о виноделии в России

Закон о виноградарстве и виноделии в России, принятый 5 лет назад, поставил заслон простому розливу импортного виноматериала по бутылкам и дал толчок развитию... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Закон о виноградарстве и виноделии в России, принятый 5 лет назад, поставил заслон простому розливу импортного виноматериала по бутылкам и дал толчок развитию российского производства, за это время площади виноградников выросли на 15%, заявил РИА Новости владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо", член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Борис Титов. "Что показала первая пятилетка с тех пор, как в России в 2019 году был принят закон о виноградарстве и виноделии? А давайте посмотрим статистику. По итогам прошлого года в России числилось в наличии более 110 тысяч гектаров виноградников. Пять лет назад их было примерно 96 тысяч гектаров, то есть прирост почти на 15%", - сказал Титов в кулуарах ПМЭФ. "Это ощутимо, и, разумеется, прийти к этому мы не смогли бы без государственной поддержки. Высадка виноградников сегодня сопровождается значительными субсидиями от государства", - подчеркнул собеседник агентства. Он отметил, что за прошедшие годы выросло и производство вина в стране. "Так, по итогам 2024 года в РФ было произведено 32,5 миллиона декалитров тихого вина, 17,6 миллиона декалитров игристых вин. В 2020 году было соответственно почти 31 миллион декалитров тихих и 13,3 (миллиона декалитров - ред.) игристых. Как видим, рост тоже ощутимый", - заметил Титов. "Но самое важное не это. Закон о виноградарстве и виноделии поставил заслон простому розливу импортного виноматериала по бутылкам, он дал толчок развитию именно виноградарства, и именно российского. Поэтому хорошие показатели производства прошлого года – это именно та продукция, которая сделана из винограда, выросшего на нашей земле", - подчеркнул он. Особенную ценность, уточнил Титов, имеют автохтонные сорта винограда, которых не существует нигде в мире, кроме как в России. В качестве примера он привел "Красностоп Золотовский" от "Винодельни Ведерников", находящейся в долине Дона. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250519/vino-2017743736.html

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экономика, россия, дон, борис титов, абрау-дюрсо