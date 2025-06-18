https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html

Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России

Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России - РИА Новости, 18.06.2025

Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России

Роснедра считают, что на горизонте трех лет редкоземельные металлы (РЗМ) перестанут быть дефицитным сырьем в РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T07:16:00+03:00

2025-06-18T07:16:00+03:00

2025-06-18T07:16:00+03:00

экономика

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

соликамский магниевый завод

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра считают, что на горизонте трех лет редкоземельные металлы (РЗМ) перестанут быть дефицитным сырьем в РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он рассказал, что Россия и сейчас добывает достаточное количество РЗМ, которое могло бы удовлетворить потребности внутри страны. Но пока получается производить только коллективный концентрат из них, а промышленности нужны индивидуальные редкоземельные металлы. Промышленных технологий для этого пока нет. "В итоге мы порошок оксидов РЗМ отправляем за границу и ввозим редкие земли обратно уже в разделенном виде или в виде готовых изделий, редкоземельных магнитов преимущественно. К 2027 году ситуация, видимо, изменится, потому что на Соликамском магниевом заводе решается как раз эта технологическая проблема. Я думаю, на горизонте трех лет РЗМ перестанут быть дефицитными", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023456119.html

https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html

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экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), соликамский магниевый завод