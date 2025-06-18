Рейтинг@Mail.ru
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:16 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023466741.html
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России - РИА Новости, 18.06.2025
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России
Роснедра считают, что на горизонте трех лет редкоземельные металлы (РЗМ) перестанут быть дефицитным сырьем в РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T07:16:00+03:00
2025-06-18T07:16:00+03:00
экономика
россия
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
соликамский магниевый завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979252885_0:175:960:715_1920x0_80_0_0_5c0bdb2d814d869d751a5a4a2edbb861.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра считают, что на горизонте трех лет редкоземельные металлы (РЗМ) перестанут быть дефицитным сырьем в РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он рассказал, что Россия и сейчас добывает достаточное количество РЗМ, которое могло бы удовлетворить потребности внутри страны. Но пока получается производить только коллективный концентрат из них, а промышленности нужны индивидуальные редкоземельные металлы. Промышленных технологий для этого пока нет. "В итоге мы порошок оксидов РЗМ отправляем за границу и ввозим редкие земли обратно уже в разделенном виде или в виде готовых изделий, редкоземельных магнитов преимущественно. К 2027 году ситуация, видимо, изменится, потому что на Соликамском магниевом заводе решается как раз эта технологическая проблема. Я думаю, на горизонте трех лет РЗМ перестанут быть дефицитными", - добавил Казанов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023456119.html
https://ria.ru/20250612/metally-2022506860.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979252885_0:85:960:805_1920x0_80_0_0_538b85f234f024f5e4fccb2e9157879a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), соликамский магниевый завод
Экономика, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Соликамский магниевый завод
Роснедра считают, что РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем в России

Глава Роснедр Казанов: РЗМ перестанут быть дефицитным сырьем к 2027 году

© Фото : ФГБУ "ВИМС"Олег Казанов
Олег Казанов - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : ФГБУ "ВИМС"
Олег Казанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роснедра считают, что на горизонте трех лет редкоземельные металлы (РЗМ) перестанут быть дефицитным сырьем в РФ, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
Он рассказал, что Россия и сейчас добывает достаточное количество РЗМ, которое могло бы удовлетворить потребности внутри страны. Но пока получается производить только коллективный концентрат из них, а промышленности нужны индивидуальные редкоземельные металлы. Промышленных технологий для этого пока нет.
Месторождение в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии
04:21
"В итоге мы порошок оксидов РЗМ отправляем за границу и ввозим редкие земли обратно уже в разделенном виде или в виде готовых изделий, редкоземельных магнитов преимущественно. К 2027 году ситуация, видимо, изменится, потому что на Соликамском магниевом заводе решается как раз эта технологическая проблема. Я думаю, на горизонте трех лет РЗМ перестанут быть дефицитными", - добавил Казанов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Буровая установка - РИА Новости, 1920, 12.06.2025
Глава Роснедр рассказал о запасах редкоземельных металлов в России
12 июня, 15:45
 
ЭкономикаРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Соликамский магниевый завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала