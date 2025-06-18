https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023459997.html

В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке

В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке - РИА Новости, 18.06.2025

В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке

Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T05:29:00+03:00

2025-06-18T05:29:00+03:00

2025-06-18T05:29:00+03:00

пмэф — 2025

экономика

технологии

россия

федеральное агентство по недропользованию (роснедра)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846372332_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_2c793e9a1c941a10c4122eac5569e8c9.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Самое сложное пока - это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования", - сказал Казанов, отвечая на вопрос, какие направления в геологоразведке оказалось сложнее всего локализовать. Он объяснил, что в целом в отрасли, где к 2022 году уже были какие-то наработки, удалось достичь значительного импортозамещения. Там, где заделов не было, ситуация оказалась сложнее. Речь идет о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. "Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании", - добавил Казанов. Тем не менее, например, с буровыми станками для твердых полезных ископаемых импортозамещение состоялось. Если раньше в России в основном работали западные производители, то сейчас Роснедра видят острую конкуренцию между тремя российскими компаниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/glava-2023450472.html

https://ria.ru/20250618/razvedka-2023453050.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)