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В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
05:29 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023459997.html
В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке
В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке - РИА Новости, 18.06.2025
В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке
Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T05:29:00+03:00
2025-06-18T05:29:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. "Самое сложное пока - это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования", - сказал Казанов, отвечая на вопрос, какие направления в геологоразведке оказалось сложнее всего локализовать. Он объяснил, что в целом в отрасли, где к 2022 году уже были какие-то наработки, удалось достичь значительного импортозамещения. Там, где заделов не было, ситуация оказалась сложнее. Речь идет о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием. "Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании", - добавил Казанов. Тем не менее, например, с буровыми станками для твердых полезных ископаемых импортозамещение состоялось. Если раньше в России в основном работали западные производители, то сейчас Роснедра видят острую конкуренцию между тремя российскими компаниями. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/glava-2023450472.html
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экономика, технологии, россия, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
ПМЭФ — 2025, Экономика, Технологии, Россия, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах рассказали об импортозамещении в геологоразведке

Роснедра: ПО сложнее всего импортозаместить в геологоразведке

CC0 / / Мужчина работает за компьютером
Мужчина работает за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
CC0 / /
Мужчина работает за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самое сложное в импортозамещении в геологоразведке - это программное обеспечение, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
"Самое сложное пока - это программное обеспечение. В геологоразведке на углеводороды это программы обработки 2D, 3D сейсмики, программы создания трехмерных геологических моделей для поиска углеводородов. По твердым полезным ископаемым это программные среды горно-геологического моделирования", - сказал Казанов, отвечая на вопрос, какие направления в геологоразведке оказалось сложнее всего локализовать.
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Он объяснил, что в целом в отрасли, где к 2022 году уже были какие-то наработки, удалось достичь значительного импортозамещения. Там, где заделов не было, ситуация оказалась сложнее. Речь идет о направлениях, связанных с технологически сложным оборудованием.
"Здесь мы растем медленно, отдельными направлениями, и пока не создали комплексные решения, которые раньше нам предлагали западные компании", - добавил Казанов.
Тем не менее, например, с буровыми станками для твердых полезных ископаемых импортозамещение состоялось. Если раньше в России в основном работали западные производители, то сейчас Роснедра видят острую конкуренцию между тремя российскими компаниями.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаТехнологииРоссияФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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