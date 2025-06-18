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В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии - РИА Новости, 18.06.2025
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04:21 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rosnedra-2023456119.html
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии - РИА Новости, 18.06.2025
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии
Ловозерское и Томторское месторождения готовы обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир, заявил в интервью РИА Новости в... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T04:21:00+03:00
2025-06-18T04:21:00+03:00
экономика
россия
мурманская область
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ловозерское и Томторское месторождения готовы обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Он отметил, что в России из 28,5 миллиона тонн запасов редкоземельных металлов 11 миллионов сосредоточены в двух месторождениях Ловозерском (7 миллионов тонн) в Мурманской области и Томторском в Якутии (4 миллиона тонн). "В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллионах подтвержденных запасов в России", - сказал Казанов. Он объяснил, что у Ловозерского месторождения, несмотря на бедные по качеству руды, самый большой потенциал - там есть действующий Ловозерский горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии. На нем добыча исторически ведется. Томторское месторождение разделено на несколько участков, самый большой (участок Буранный) с аномально богатыми рудами находится в распределенном фонде недр. Объект подготовлен к добыче, но сама добыча там пока не ведется. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/razvedka-2023453050.html
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экономика, россия, мурманская область, федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
Экономика, Россия, Мурманская область, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
В Роснедрах оценили потенциал месторождений в Якутии

Роснедра: два месторождения могут обеспечить редкоземельными металлами весь мир

© РИА Новости / Николай Зайцев | Перейти в медиабанкМесторождение в Якутии
Месторождение в Якутии - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Николай Зайцев
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Месторождение в Якутии . Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ловозерское и Томторское месторождения готовы обеспечить редкоземельными металлами (РЗМ) не только Россию, но и весь мир, заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
Он отметил, что в России из 28,5 миллиона тонн запасов редкоземельных металлов 11 миллионов сосредоточены в двух месторождениях Ловозерском (7 миллионов тонн) в Мурманской области и Томторском в Якутии (4 миллиона тонн).
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"В целом эти два объекта готовы обеспечить не то, что страну, но и мир полностью. Вдобавок к этому есть участки нераспределенного фонда, а еще объекты техногенного сырья, которые не учитываются в 28,5 миллионах подтвержденных запасов в России", - сказал Казанов.
Он объяснил, что у Ловозерского месторождения, несмотря на бедные по качеству руды, самый большой потенциал - там есть действующий Ловозерский горно-обогатительный комбинат, а также избыток электроэнергии. На нем добыча исторически ведется.
Томторское месторождение разделено на несколько участков, самый большой (участок Буранный) с аномально богатыми рудами находится в распределенном фонде недр. Объект подготовлен к добыче, но сама добыча там пока не ведется.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияМурманская областьФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)
 
 
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