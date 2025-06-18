https://ria.ru/20250618/roskomnadzor-2023668544.html
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad - РИА Новости, 18.06.2025
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad за нарушение российского законодательства, заявили в ведомстве. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:31:00+03:00
2025-06-18T18:31:00+03:00
2025-06-18T18:31:00+03:00
общество
технологии
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad за нарушение российского законодательства, заявили в ведомстве. "Роскомнадзор ограничил доступ к Wattpad на территории России в связи с систематическим игнорированием требований об удалении запрещенной информации. … Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года", - сообщили в ведомстве. Ранее ведомство уже предупреждало иностранный ресурс о возможной блокировке, и, поскольку платформа продолжила нарушать российское законодательство, Роскомнадзор ввел ограничения. Там добавили, что речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением закона РФ (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора. В свою очередь владельца платформы уже трижды штрафовали за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 5,3 миллиона рублей, однако они до сих пор не уплачены. Как отметили в Роскомнадзоре, работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства.Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250615/rossiya-2023004911.html
https://ria.ru/20241205/roskomnadzor-1987599452.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, технологии, россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Общество, Технологии, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Роскомнадзор ограничил доступ к платформе Wattpad
Роскомнадзор заблокировал платформу для чтения Wattpad за нарушение закона РФ
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к платформе для писателей и читателей Wattpad за нарушение российского законодательства, заявили в ведомстве.
"Роскомнадзор
ограничил доступ к Wattpad на территории России
в связи с систематическим игнорированием требований об удалении запрещенной информации. … Доступ к сайту Wattpad ограничен с 18 июня 2025 года", - сообщили в ведомстве.
Ранее ведомство уже предупреждало иностранный ресурс о возможной блокировке, и, поскольку платформа продолжила нарушать российское законодательство, Роскомнадзор ввел ограничения.
Там добавили, что речь идет о многочисленных публикациях, содержащих пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, что является нарушением закона РФ (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России). На момент блокировки с Wattpad не было удалено 130 страниц с подобной информацией, несмотря на неоднократные требования Роскомнадзора.
В свою очередь владельца платформы уже трижды штрафовали за неудаление запрещенной информации по статье 13.41 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 5,3 миллиона рублей, однако они до сих пор не уплачены.
Как отметили в Роскомнадзоре, работа Wattpad на территории России может быть возобновлена, если платформа удалит всю запрещенную информацию и приведет свой контент в соответствие с требованиями российского законодательства.
Движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России