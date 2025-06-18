Рогов сравнил участие Зеленского в саммите G7 с провалившимися гастролями
Член ОП Рогов: участие Зеленского в саммите G7 стало провальными гастролями
© AP Photo / Peter NichollsВладимир Зеленский
© AP Photo / Peter Nicholls
Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Участие Владимира Зеленского в саммите стран "Большой семерки" сталj провалившимися гастролями, поделился мнением с РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Зеленский во время выступления на саммите "Большой семерки" (G7) попросил 40 миллиардов долларов ежегодно на поддержку Украины. Он регулярно выпрашивает помощь у Запада. Ранее он заявил, что на саммите G7 вновь будет просить у президента США Дональда Трампа пакет вооружений для Украины. Однако их встреча не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что Трамп преждевременно покидает саммит "Большой семерки" в Канаде и возвращается в США в связи с ситуацией на Ближнем Востоке.
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"Очередное появление Зеленского с просьбой и требованием дать деньги и оружие естественно уже не срабатывает, как это было раньше. Гастроли Зеленского провалились, а сам он оказался у разбитого корыта. Его участие в саммите – это то же самое, что пытаться продать сценарий проведения новогоднего корпоратива в конце января", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, западные страны устали от постоянных "хотелок" Зеленского, а США сейчас переключили основное внимание и ресурсы на конфликт между Израилем и Ираном.
"Сегодня Зеленский стал главным конкурентом для Израиля за денежные и военные ресурсы Запада", - добавил Рогов.
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