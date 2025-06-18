https://ria.ru/20250618/rezhim-2023478754.html

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 7 часов и одну минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T09:11:00+03:00

2025-06-18T09:11:00+03:00

2025-06-18T09:11:00+03:00

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_436:0:3485:1715_1920x0_80_0_0_02d6b49c51046f01e13a0f23fd267892.jpg

ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 7 часов и одну минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 01.49 мск. Он продлился 7 часов и одну минуту, его отменили в 8.50 мск. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов.

https://ria.ru/20250617/kiev-2023255984.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

липецкая область, игорь артамонов