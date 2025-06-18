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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025
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09:11 18.06.2025
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В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности - РИА Новости, 18.06.2025
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности
Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 7 часов и одну минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T09:11:00+03:00
2025-06-18T09:11:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 7 часов и одну минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале. Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 01.49 мск. Он продлился 7 часов и одну минуту, его отменили в 8.50 мск. "Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов
В Липецкой области отменили режим воздушной опасности

В Липецкой области отменили режим воздушной опасности спустя семь часов

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЛипецк
Липецк - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Режим воздушной опасности отменили на территории Липецкой области спустя 7 часов и одну минуту, сообщил губернатор Игорь Артамонов в своём Telegram-канале.
Режим воздушной опасности ввели в Липецкой области в среду, в 01.49 мск. Он продлился 7 часов и одну минуту, его отменили в 8.50 мск.
"Внимание! Отбой желтого уровня", - написал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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