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"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал - РИА Новости, 18.06.2025
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08:00 18.06.2025 (обновлено: 08:02 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/reyting-2023201213.html
"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал
"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал - РИА Новости, 18.06.2025
"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал
Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan — уже второй за месяц из КНР. Причем со стабильным прогнозом. О том, что это... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T08:00:00+03:00
2025-06-18T08:02:00+03:00
экономика
россия
пекин
китай
fitch ratings
s&p
ксп капитал
сила сибири — 2
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МОСКВА,18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan — уже второй за месяц из КНР. Причем со стабильным прогнозом. О том, что это значит, — в материале РИА Новости. ​"Низкий риск"В мае — BBB+g от China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Это признание устойчивости российской экономики.Оценка CSCI Pengyuan, A-i — схожая: высокая способность выплачивать долги и низкий риск дефолта, независимость от неблагоприятных факторов.Как и BBB+g от CCXI (соответствует BBB+ у западных агентств, таких как Fitch и S&amp;P), этот рейтинг относится к среднему инвестиционному классу.То есть Россия без проблем выполнит свои долговые обязательства в национальной и иностранной валюте, несмотря на экономические и геополитические вызовы, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов.&quot;Оценка учитывает значительные природные ресурсы и экономическую самодостаточность в ключевых секторах, низкий уровень государственного долга относительно ВВП, исторический профицит бюджета в последние годы, управляемость макроэкономической ситуации с точки зрения инфляции и курса валюты. Затрагиваются также такие риски, как санкционное давление, зависимость от экспорта сырья, структурные проблемы экономики и геополитическая неопределенность&quot;, — перечисляет аналитик.Интересно весьма одобрительное восприятие инфляционной политики ЦБ при высокой ключевой ставке в 20% и предсказаниях многих экспертов о замедлении роста экономики, добавляет директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева.Позитивный сигналРейтинги китайских агентств — позитивный сигнал в первую очередь для отношений между странами, подчеркивают эксперты. Следовательно — для привлечения инвестиций.&quot;Это открывает возможность получить рейтинг и российским эмитентам, которые планируют выпустить ценные бумаги на биржах в Китае, что существенно облегчит взаимодействие с инвесторами. Наши компании проявляют большой интерес к китайскому финансовому рынку, в частности, банки очень охотно привлекают там капитал&quot;, — отмечает начальник отдела доверительного управления &quot;КСП Капитал&quot; Дмитрий Хомяков.Обнадежится и отечественный бизнес: страну считают кредитоспособной крупные международные, пусть и не западные игроки. По сути, речь об условном "маяке" финансовой стабильности государства в сложных условиях."Низкий риск"Важно и политическое значение такого шага. Проигнорировать его невозможно.&quot;В условиях отрезанности от западных рынков капитала из-за санкций рейтинг авторитетного агентства очень поможет с другими азиатскими инвестициями, кредитами, а также размещением облигаций (&quot;евробонды&quot; в юанях). Прибавит уверенности партнерам по БРИКС/ШОС, повысит доверие прочих незападных экономик, укрепит экономические связи в рамках альтернативных финансовых систем&quot;, — подчеркивает Евгений Шатов.Выиграют энергетика (включая инфраструктуру типа "Сила Сибири — 2" и нефтегазовый экспорт, сырьевые сектора (металлы, лес, удобрения), инфраструктура (порты, железные дороги, логистические хабы, пограничная инфраструктура), промышленность (в рамках инвестиций в импортозамещающие проекты или совместные производства, ориентированные на азиатские рынки), добавляет эксперт.Среди бенефициаров и финансовый сектор: китайские банки станут активнее кредитовать российские кредитные организации и вообще бизнес. Улучшатся условия привлечения дополнительного капитала — ведь суверенный рейтинг зафиксировал ослабление формальных рисков.
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Наталья Дембинская
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экономика, россия, пекин, китай, fitch ratings, s&p, ксп капитал, сила сибири — 2, csci pengyuan , china chengxin international credit rating (ccxi)
Экономика, Россия, Пекин, Китай, Fitch Ratings, S&P, КСП Капитал, Сила Сибири — 2, CSCI Pengyuan , China Chengxin International Credit Rating (CCXI)
"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал

Китайское CSCI Pengyuan высоко оценило финансовую устойчивость России

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
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МОСКВА,18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan — уже второй за месяц из КНР. Причем со стабильным прогнозом. О том, что это значит, — в материале РИА Новости. ​

"Низкий риск"

В мае — BBB+g от China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Это признание устойчивости российской экономики.
Оценка CSCI Pengyuan, A-i — схожая: высокая способность выплачивать долги и низкий риск дефолта, независимость от неблагоприятных факторов.
Как и BBB+g от CCXI (соответствует BBB+ у западных агентств, таких как Fitch и S&P), этот рейтинг относится к среднему инвестиционному классу.
То есть Россия без проблем выполнит свои долговые обязательства в национальной и иностранной валюте, несмотря на экономические и геополитические вызовы, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов.
«

"Оценка учитывает значительные природные ресурсы и экономическую самодостаточность в ключевых секторах, низкий уровень государственного долга относительно ВВП, исторический профицит бюджета в последние годы, управляемость макроэкономической ситуации с точки зрения инфляции и курса валюты. Затрагиваются также такие риски, как санкционное давление, зависимость от экспорта сырья, структурные проблемы экономики и геополитическая неопределенность", — перечисляет аналитик.

Интересно весьма одобрительное восприятие инфляционной политики ЦБ при высокой ключевой ставке в 20% и предсказаниях многих экспертов о замедлении роста экономики, добавляет директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева.
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Позитивный сигнал

Рейтинги китайских агентств — позитивный сигнал в первую очередь для отношений между странами, подчеркивают эксперты. Следовательно — для привлечения инвестиций.
«

"Это открывает возможность получить рейтинг и российским эмитентам, которые планируют выпустить ценные бумаги на биржах в Китае, что существенно облегчит взаимодействие с инвесторами. Наши компании проявляют большой интерес к китайскому финансовому рынку, в частности, банки очень охотно привлекают там капитал", — отмечает начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал" Дмитрий Хомяков.

Обнадежится и отечественный бизнес: страну считают кредитоспособной крупные международные, пусть и не западные игроки. По сути, речь об условном "маяке" финансовой стабильности государства в сложных условиях.
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"Низкий риск"

Важно и политическое значение такого шага. Проигнорировать его невозможно.
«

"В условиях отрезанности от западных рынков капитала из-за санкций рейтинг авторитетного агентства очень поможет с другими азиатскими инвестициями, кредитами, а также размещением облигаций ("евробонды" в юанях). Прибавит уверенности партнерам по БРИКС/ШОС, повысит доверие прочих незападных экономик, укрепит экономические связи в рамках альтернативных финансовых систем", — подчеркивает Евгений Шатов.

Выиграют энергетика (включая инфраструктуру типа "Сила Сибири — 2" и нефтегазовый экспорт, сырьевые сектора (металлы, лес, удобрения), инфраструктура (порты, железные дороги, логистические хабы, пограничная инфраструктура), промышленность (в рамках инвестиций в импортозамещающие проекты или совместные производства, ориентированные на азиатские рынки), добавляет эксперт.
Среди бенефициаров и финансовый сектор: китайские банки станут активнее кредитовать российские кредитные организации и вообще бизнес. Улучшатся условия привлечения дополнительного капитала — ведь суверенный рейтинг зафиксировал ослабление формальных рисков.
 
ЭкономикаРоссияПекинКитайFitch RatingsS&PКСП КапиталСила Сибири — 2CSCI PengyuanChina Chengxin International Credit Rating (CCXI)
 
 
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