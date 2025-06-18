https://ria.ru/20250618/reyting-2023201213.html

"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал

"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал - РИА Новости, 18.06.2025

"Они все отдадут". Пекин послал Москве важный сигнал

Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan — уже второй за месяц из КНР. Причем со стабильным прогнозом. О том, что это... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:02:00+03:00

экономика

россия

пекин

китай

fitch ratings

s&p

ксп капитал

сила сибири — 2

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МОСКВА,18 июн — РИА Новости, Наталья Дембинская. Россия получила суверенный кредитный рейтинг от китайского агентства CSCI Pengyuan — уже второй за месяц из КНР. Причем со стабильным прогнозом. О том, что это значит, — в материале РИА Новости. ​"Низкий риск"В мае — BBB+g от China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Это признание устойчивости российской экономики.Оценка CSCI Pengyuan, A-i — схожая: высокая способность выплачивать долги и низкий риск дефолта, независимость от неблагоприятных факторов.Как и BBB+g от CCXI (соответствует BBB+ у западных агентств, таких как Fitch и S&P), этот рейтинг относится к среднему инвестиционному классу.То есть Россия без проблем выполнит свои долговые обязательства в национальной и иностранной валюте, несмотря на экономические и геополитические вызовы, поясняет партнер Capital Lab Евгений Шатов."Оценка учитывает значительные природные ресурсы и экономическую самодостаточность в ключевых секторах, низкий уровень государственного долга относительно ВВП, исторический профицит бюджета в последние годы, управляемость макроэкономической ситуации с точки зрения инфляции и курса валюты. Затрагиваются также такие риски, как санкционное давление, зависимость от экспорта сырья, структурные проблемы экономики и геополитическая неопределенность", — перечисляет аналитик.Интересно весьма одобрительное восприятие инфляционной политики ЦБ при высокой ключевой ставке в 20% и предсказаниях многих экспертов о замедлении роста экономики, добавляет директор по страхованию торговых кредитов страхового брокера Mains Мария Иванеева.Позитивный сигналРейтинги китайских агентств — позитивный сигнал в первую очередь для отношений между странами, подчеркивают эксперты. Следовательно — для привлечения инвестиций."Это открывает возможность получить рейтинг и российским эмитентам, которые планируют выпустить ценные бумаги на биржах в Китае, что существенно облегчит взаимодействие с инвесторами. Наши компании проявляют большой интерес к китайскому финансовому рынку, в частности, банки очень охотно привлекают там капитал", — отмечает начальник отдела доверительного управления "КСП Капитал" Дмитрий Хомяков.Обнадежится и отечественный бизнес: страну считают кредитоспособной крупные международные, пусть и не западные игроки. По сути, речь об условном "маяке" финансовой стабильности государства в сложных условиях."Низкий риск"Важно и политическое значение такого шага. Проигнорировать его невозможно."В условиях отрезанности от западных рынков капитала из-за санкций рейтинг авторитетного агентства очень поможет с другими азиатскими инвестициями, кредитами, а также размещением облигаций ("евробонды" в юанях). Прибавит уверенности партнерам по БРИКС/ШОС, повысит доверие прочих незападных экономик, укрепит экономические связи в рамках альтернативных финансовых систем", — подчеркивает Евгений Шатов.Выиграют энергетика (включая инфраструктуру типа "Сила Сибири — 2" и нефтегазовый экспорт, сырьевые сектора (металлы, лес, удобрения), инфраструктура (порты, железные дороги, логистические хабы, пограничная инфраструктура), промышленность (в рамках инвестиций в импортозамещающие проекты или совместные производства, ориентированные на азиатские рынки), добавляет эксперт.Среди бенефициаров и финансовый сектор: китайские банки станут активнее кредитовать российские кредитные организации и вообще бизнес. Улучшатся условия привлечения дополнительного капитала — ведь суверенный рейтинг зафиксировал ослабление формальных рисков.

https://ria.ru/20250525/reyting-2018755461.html

https://ria.ru/20250604/rubl-2020637475.html

россия

пекин

китай

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, пекин, китай, fitch ratings, s&p, ксп капитал, сила сибири — 2, csci pengyuan , china chengxin international credit rating (ccxi)