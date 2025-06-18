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РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе - РИА Новости, 18.06.2025
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20:39 18.06.2025 (обновлено: 20:40 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rets-2023698377.html
РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе
РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе - РИА Новости, 18.06.2025
РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе
Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать проекты с участием российских инвестиций на Кубе, для этого есть необходимая инфраструктура... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T20:39:00+03:00
2025-06-18T20:40:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать проекты с участием российских инвестиций на Кубе, для этого есть необходимая инфраструктура и меры поддержки, сообщил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ПМЭФ-2025."Российский экспортный центр отмечает значительный прогресс в переходе от поставок по отдельным контрактам с Кубой к модели инвестирования. Наши инструменты поддержки доступны и основаны на анализе конкретных проектов, включая финансовую поддержку - страхование и кредитование, а также нефинансовую - компенсации в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Мы готовы максимально поддерживать инвесторов, при этом важно, чтобы проекты использовали российский контент, оборудование и материалы", – сказал Гусаков в рамках бизнес-диалога "Россия – Куба. Инновационный мост в будущее. Инвестиции, технологии, туризм, устойчивый рост".Он отметил, что инвестиции и увеличение объемов кубинского экспорта в Россию и соседние страны будут способствовать обеспечению платежей и привлечению дальнейших инвестиций."Платежная инфраструктура у нас готова. Мы готовы поддержать проекты, которые сейчас планируются к реализации", – подчеркнул Гусаков.Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
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российский экспортный центр (рэц), россия, куба, пмэф, экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ), Россия, Куба, ПМЭФ, Экономика
РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе

Гусаков: РЭЦ поддержит российские инвестпроекты на Кубе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на ПМЭФ-2025
Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и старший вице-президент АО Российский экспортный центр Никита Гусаков на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заместитель председателя ВЭБ.РФ Даниил Алгульян и старший вице-президент АО "Российский экспортный центр" Никита Гусаков на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) готов поддерживать проекты с участием российских инвестиций на Кубе, для этого есть необходимая инфраструктура и меры поддержки, сообщил старший вице-президент РЭЦ Никита Гусаков на ПМЭФ-2025.
"Российский экспортный центр отмечает значительный прогресс в переходе от поставок по отдельным контрактам с Кубой к модели инвестирования. Наши инструменты поддержки доступны и основаны на анализе конкретных проектов, включая финансовую поддержку - страхование и кредитование, а также нефинансовую - компенсации в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Мы готовы максимально поддерживать инвесторов, при этом важно, чтобы проекты использовали российский контент, оборудование и материалы", – сказал Гусаков в рамках бизнес-диалога "Россия – Куба. Инновационный мост в будущее. Инвестиции, технологии, туризм, устойчивый рост".
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Он отметил, что инвестиции и увеличение объемов кубинского экспорта в Россию и соседние страны будут способствовать обеспечению платежей и привлечению дальнейших инвестиций.
"Платежная инфраструктура у нас готова. Мы готовы поддержать проекты, которые сейчас планируются к реализации", – подчеркнул Гусаков.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
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Российский экспортный центр (РЭЦ)РоссияКубаПМЭФЭкономика
 
 
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