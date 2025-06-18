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РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 18.06.2025
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18:04 18.06.2025 (обновлено: 19:26 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rets-2023655982.html
РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"
РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 18.06.2025
РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"
Меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и ювелирным брендом Grigoriev (ООО "Эталон") подписан на Петербургском... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:04:00+03:00
2025-06-18T19:26:00+03:00
российский экспортный центр (рэц)
экономика
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и ювелирным брендом Grigoriev (ООО "Эталон") подписан на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, сообщает центр."Соглашение будет способствовать повышению узнаваемости национального бренда "Сделано в России" и продвижению ювелирной марки Grigoriev на международные рынки", - говорится в сообщении."Сотрудничество с брендом Grigoriev — это логичное продолжение работы по продвижению российских товаров высочайшего качества под единым национальным брендом "Сделано в России". Ювелирные изделия — это особая категория экспорта, где важны не только мастерство исполнения, но и узнаваемость национальной школы. Мы уверены, что этот альянс позволит вывести российское ювелирное искусство на новый уровень и открыть двери на крупнейшие мировые рынки. Мы рады, что Grigoriev присоединился к продвижению национального бренда "Сделано в России" на международных рынках. Для нас важно, что все больше компаний проявляют инициативу и предлагают свои идеи для сотрудничества и коллабораций. РЭЦ всегда открыт для сотрудничества с компаниями, заинтересованными в продвижении бренда "Сделано в России", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Также в центре отметили, что стороны будут вместе создавать уникальные коллекции украшений под брендом "Сделано в России". Такие кобрендинговые проекты помогут зарубежным покупателям по-новому взглянуть на российское ювелирное искусство. Стороны планируют выпускать эксклюзивные изделия, представлять украшения на международных выставках и проводить совместные рекламные кампании, чтобы российские бриллианты стали еще популярнее во всем мире."Для нас большая честь работать в партнерстве с Российским экспортным центром. Взаимодействие с национальным брендом "Сделано в России" — это отличная возможность укрепить позиции российских ювелирных брендов на мировой арене", ― сказал на церемонии подписания генеральный директор ООО "Эталон" Владимир Григорьев.Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. Она включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Ее цель ― увеличить объемы российского экспорта и укрепить позиции производителей РФ на глобальном рынке. Координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг, а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на РЭЦ.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023626095.html
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российский экспортный центр (рэц), экономика, пмэф
Российский экспортный центр (РЭЦ), Экономика, ПМЭФ
РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"

РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev планируют продвигать бренд "Сделано в России"

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваТатьяна Ан, вице-президент АО "Российский экспортный центр", Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" и Владимир Григорьев, генеральный директор, ООО "Эталон"
Татьяна Ан, вице-президент АО Российский экспортный центр, Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр и Владимир Григорьев, генеральный директор, ООО Эталон - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Татьяна Ан, вице-президент АО "Российский экспортный центр", Вероника Никишина, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" и Владимир Григорьев, генеральный директор, ООО "Эталон"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и ювелирным брендом Grigoriev (ООО "Эталон") подписан на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, сообщает центр.
"Соглашение будет способствовать повышению узнаваемости национального бренда "Сделано в России" и продвижению ювелирной марки Grigoriev на международные рынки", - говорится в сообщении.
Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ обеспечит комплексное сопровождение ульяновских экспортеров
Вчера, 16:41
"Сотрудничество с брендом Grigoriev — это логичное продолжение работы по продвижению российских товаров высочайшего качества под единым национальным брендом "Сделано в России". Ювелирные изделия — это особая категория экспорта, где важны не только мастерство исполнения, но и узнаваемость национальной школы. Мы уверены, что этот альянс позволит вывести российское ювелирное искусство на новый уровень и открыть двери на крупнейшие мировые рынки. Мы рады, что Grigoriev присоединился к продвижению национального бренда "Сделано в России" на международных рынках. Для нас важно, что все больше компаний проявляют инициативу и предлагают свои идеи для сотрудничества и коллабораций. РЭЦ всегда открыт для сотрудничества с компаниями, заинтересованными в продвижении бренда "Сделано в России", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.
Также в центре отметили, что стороны будут вместе создавать уникальные коллекции украшений под брендом "Сделано в России". Такие кобрендинговые проекты помогут зарубежным покупателям по-новому взглянуть на российское ювелирное искусство. Стороны планируют выпускать эксклюзивные изделия, представлять украшения на международных выставках и проводить совместные рекламные кампании, чтобы российские бриллианты стали еще популярнее во всем мире.
"Для нас большая честь работать в партнерстве с Российским экспортным центром. Взаимодействие с национальным брендом "Сделано в России" — это отличная возможность укрепить позиции российских ювелирных брендов на мировой арене", ― сказал на церемонии подписания генеральный директор ООО "Эталон" Владимир Григорьев.
Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. Она включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Ее цель ― увеличить объемы российского экспорта и укрепить позиции производителей РФ на глобальном рынке. Координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг, а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на РЭЦ.
Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Дискуссионная сессия Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта на полях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках
Вчера, 17:39
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ЭкономикаПМЭФ
 
 
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