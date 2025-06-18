https://ria.ru/20250618/rets-2023655982.html

РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"

РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России" - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ и ювелирный бренд Grigoriev будут продвигать бренд "Сделано в России"

Меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и ювелирным брендом Grigoriev (ООО "Эталон") подписан на Петербургском... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:04:00+03:00

2025-06-18T18:04:00+03:00

2025-06-18T19:26:00+03:00

российский экспортный центр (рэц)

экономика

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Меморандум о взаимопонимании между Российским экспортным центром (Группа ВЭБ.РФ) и ювелирным брендом Grigoriev (ООО "Эталон") подписан на Петербургском международном экономическом форуме – 2025, сообщает центр."Соглашение будет способствовать повышению узнаваемости национального бренда "Сделано в России" и продвижению ювелирной марки Grigoriev на международные рынки", - говорится в сообщении."Сотрудничество с брендом Grigoriev — это логичное продолжение работы по продвижению российских товаров высочайшего качества под единым национальным брендом "Сделано в России". Ювелирные изделия — это особая категория экспорта, где важны не только мастерство исполнения, но и узнаваемость национальной школы. Мы уверены, что этот альянс позволит вывести российское ювелирное искусство на новый уровень и открыть двери на крупнейшие мировые рынки. Мы рады, что Grigoriev присоединился к продвижению национального бренда "Сделано в России" на международных рынках. Для нас важно, что все больше компаний проявляют инициативу и предлагают свои идеи для сотрудничества и коллабораций. РЭЦ всегда открыт для сотрудничества с компаниями, заинтересованными в продвижении бренда "Сделано в России", - отметила вице-президент РЭЦ Татьяна Ан.Также в центре отметили, что стороны будут вместе создавать уникальные коллекции украшений под брендом "Сделано в России". Такие кобрендинговые проекты помогут зарубежным покупателям по-новому взглянуть на российское ювелирное искусство. Стороны планируют выпускать эксклюзивные изделия, представлять украшения на международных выставках и проводить совместные рекламные кампании, чтобы российские бриллианты стали еще популярнее во всем мире."Для нас большая честь работать в партнерстве с Российским экспортным центром. Взаимодействие с национальным брендом "Сделано в России" — это отличная возможность укрепить позиции российских ювелирных брендов на мировой арене", ― сказал на церемонии подписания генеральный директор ООО "Эталон" Владимир Григорьев.Программа "Сделано в России" направлена на продвижение отечественных товаров и услуг на внешних рынках, повышение их конкурентоспособности и узнаваемости. Она включает в себя маркетинговую поддержку, участие в международных выставках, содействие в сертификации и логистике, а также доступ к финансовым инструментам. Ее цель ― увеличить объемы российского экспорта и укрепить позиции производителей РФ на глобальном рынке. Координирует программу в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" Минпромторг, а основные функции по ее обеспечению и реализации возложены на РЭЦ.Добавим, поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023626095.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023647491.html

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российский экспортный центр (рэц), экономика, пмэф