https://ria.ru/20250618/rets-2023647491.html

РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках

РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках

Поддержка российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, сегодня является одной из ключевых государственных стратегий, Российский экспортный... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T17:39:00+03:00

2025-06-18T17:39:00+03:00

2025-06-18T17:39:00+03:00

экономика

российский экспортный центр (рэц)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Поддержка российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, сегодня является одной из ключевых государственных стратегий, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уделяет особое внимание развитию цифровых инструментов, таких как платформа "Мой экспорт", а также сервису международных консультаций и вебинаров, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов на дискуссионной сессии "Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта" на ПМЭФ-2025."Эти инструменты помогают компаниям эффективно искать целевые рынки и потенциальных покупателей, включая организацию участия в выставках и бизнес-миссиях, а также маркетинговое сопровождение российских брендов", - сказал Миронов.В ходе мероприятия участники обсудили современные возможности продвижения российской продукции за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки экспорта, а также перспективы роста объемов экспорта отечественных беспилотных авиационных систем. Модератором дискуссии выступил координатор Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов."Особое внимание хочу уделить инструменту добровольной сертификации "Сделано в России", который является символом качества, уникальности и надежности продукции. Обладатели этого знака получают дополнительную поддержку РЭЦ при продвижении своих товаров на зарубежных рынках", — добавил Миронов.Кроме того, представитель РЭЦ рассказал о кредитно-гарантийной и страховой поддержке, предоставляемой РОСЭКСИМБАНКом и ЭКСАР. Эти меры позволяют экспортерам получать финансовую защиту, снижая риски и обеспечивая стабильность при работе с зарубежными партнерами.РЭЦ добавил, что поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023626095.html

https://ria.ru/20250618/rets-2023585029.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, российский экспортный центр (рэц)