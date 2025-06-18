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РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках - РИА Новости, 18.06.2025
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17:39 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rets-2023647491.html
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках - РИА Новости, 18.06.2025
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках
Поддержка российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, сегодня является одной из ключевых государственных стратегий, Российский экспортный... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T17:39:00+03:00
2025-06-18T17:39:00+03:00
экономика
российский экспортный центр (рэц)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Поддержка российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, сегодня является одной из ключевых государственных стратегий, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уделяет особое внимание развитию цифровых инструментов, таких как платформа "Мой экспорт", а также сервису международных консультаций и вебинаров, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов на дискуссионной сессии "Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта" на ПМЭФ-2025."Эти инструменты помогают компаниям эффективно искать целевые рынки и потенциальных покупателей, включая организацию участия в выставках и бизнес-миссиях, а также маркетинговое сопровождение российских брендов", - сказал Миронов.В ходе мероприятия участники обсудили современные возможности продвижения российской продукции за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки экспорта, а также перспективы роста объемов экспорта отечественных беспилотных авиационных систем. Модератором дискуссии выступил координатор Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов."Особое внимание хочу уделить инструменту добровольной сертификации "Сделано в России", который является символом качества, уникальности и надежности продукции. Обладатели этого знака получают дополнительную поддержку РЭЦ при продвижении своих товаров на зарубежных рынках", — добавил Миронов.Кроме того, представитель РЭЦ рассказал о кредитно-гарантийной и страховой поддержке, предоставляемой РОСЭКСИМБАНКом и ЭКСАР. Эти меры позволяют экспортерам получать финансовую защиту, снижая риски и обеспечивая стабильность при работе с зарубежными партнерами.РЭЦ добавил, что поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023626095.html
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экономика, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Российский экспортный центр (РЭЦ)
РЭЦ развивает поддержку российских компаний на международных рынках

РЭЦ рассказал о развитии поддержки российских компаний на международных рынках

© Фото : пресс-служба РЭЦДискуссионная сессия "Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта" на полях Петербургского международного экономического форума
Дискуссионная сессия Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта на полях Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : пресс-служба РЭЦ
Дискуссионная сессия "Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта" на полях Петербургского международного экономического форума
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Поддержка российских компаний, стремящихся выйти на международные рынки, сегодня является одной из ключевых государственных стратегий, Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ) уделяет особое внимание развитию цифровых инструментов, таких как платформа "Мой экспорт", а также сервису международных консультаций и вебинаров, рассказал руководитель представительства РЭЦ в Санкт-Петербурге Андрей Миронов на дискуссионной сессии "Продвижение отечественной продукции на внешних рынках и стимулирование роста несырьевого неэнергетического экспорта" на ПМЭФ-2025.
"Эти инструменты помогают компаниям эффективно искать целевые рынки и потенциальных покупателей, включая организацию участия в выставках и бизнес-миссиях, а также маркетинговое сопровождение российских брендов", - сказал Миронов.
Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр и Алексей Русских, губернатор Ульяновской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ обеспечит комплексное сопровождение ульяновских экспортеров
Вчера, 16:41
В ходе мероприятия участники обсудили современные возможности продвижения российской продукции за рубежом, дополнительные меры государственной поддержки экспорта, а также перспективы роста объемов экспорта отечественных беспилотных авиационных систем. Модератором дискуссии выступил координатор Общероссийской общественной организации "Деловая Россия" по Северо-Западному федеральному округу Дмитрий Панов.
"Особое внимание хочу уделить инструменту добровольной сертификации "Сделано в России", который является символом качества, уникальности и надежности продукции. Обладатели этого знака получают дополнительную поддержку РЭЦ при продвижении своих товаров на зарубежных рынках", — добавил Миронов.
Кроме того, представитель РЭЦ рассказал о кредитно-гарантийной и страховой поддержке, предоставляемой РОСЭКСИМБАНКом и ЭКСАР. Эти меры позволяют экспортерам получать финансовую защиту, снижая риски и обеспечивая стабильность при работе с зарубежными партнерами.
РЭЦ добавил, что поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает существенное увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами.
Вероника Никишина, генеральный директор АО Российский экспортный центр - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
РЭЦ поддержит экспортеров адаптивной одежды
Вчера, 14:24
 
ЭкономикаРоссийский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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