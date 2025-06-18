https://ria.ru/20250618/rets-2023575224.html

РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов

РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов - РИА Новости, 18.06.2025

РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов

Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обладает мерами поддержки для креативных индустрий по франчайзингу, сообщил руководитель представительства РЭЦ Андрей... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:01:00+03:00

2025-06-18T14:01:00+03:00

2025-06-18T14:18:00+03:00

экономика

технологии

россия

андрей миронов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обладает мерами поддержки для креативных индустрий по франчайзингу, сообщил руководитель представительства РЭЦ Андрей Миронов на полях ПМЭФ–2025."В настоящее время РЭЦ уделяет особое внимание поддержке экспорта креативных индустрий, где франчайзинг является одним из наиболее распространённых форматов. Причём речь идёт не только о федеральных мерах поддержки - регионы России также активно развивают этот сектор экономики. В их числе - программы продвижения российских брендов и продукции на зарубежных рынках, организация выставочных мероприятий и проведение бизнес-миссий", - отметил Миронов на круглом столе "Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП".Он подчеркнул возможности программы добровольной сертификации продукции "Сделано в России", которая позволяет производителям сертифицированных товаров получать дополнительные преимущества в виде маркетинговой поддержки.Участники круглого стола обсудили новые тренды и вызовы 2025 года, актуальность франчайзинга как инструмента быстрого развития и масштабирования промышленных, технологичных, научных разработок, а также международный франчайзинг и выходы на новые рынки.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.

https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html

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экономика, технологии, россия, андрей миронов