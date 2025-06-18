Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:01 18.06.2025 (обновлено: 14:18 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/rets-2023575224.html
РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов
РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов - РИА Новости, 18.06.2025
РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обладает мерами поддержки для креативных индустрий по франчайзингу, сообщил руководитель представительства РЭЦ Андрей... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:01:00+03:00
2025-06-18T14:18:00+03:00
экономика
технологии
россия
андрей миронов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023558499_0:131:1102:751_1920x0_80_0_0_702b4c918e9df32b3e7c4890430ed3aa.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обладает мерами поддержки для креативных индустрий по франчайзингу, сообщил руководитель представительства РЭЦ Андрей Миронов на полях ПМЭФ–2025."В настоящее время РЭЦ уделяет особое внимание поддержке экспорта креативных индустрий, где франчайзинг является одним из наиболее распространённых форматов. Причём речь идёт не только о федеральных мерах поддержки - регионы России также активно развивают этот сектор экономики. В их числе - программы продвижения российских брендов и продукции на зарубежных рынках, организация выставочных мероприятий и проведение бизнес-миссий", - отметил Миронов на круглом столе "Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП".Он подчеркнул возможности программы добровольной сертификации продукции "Сделано в России", которая позволяет производителям сертифицированных товаров получать дополнительные преимущества в виде маркетинговой поддержки.Участники круглого стола обсудили новые тренды и вызовы 2025 года, актуальность франчайзинга как инструмента быстрого развития и масштабирования промышленных, технологичных, научных разработок, а также международный франчайзинг и выходы на новые рынки.Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
https://ria.ru/20250617/rets-2023378122.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023558499_0:28:1102:856_1920x0_80_0_0_1181c63a222a4153664254444773bbdd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, андрей миронов
Экономика, Технологии, Россия, Андрей Миронов
РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий, сообщил Миронов

Миронов: РЭЦ поддержит экспорт креативных индустрий по франчайзингу

© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦКруглый стол "Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП
Круглый стол Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦ
Круглый стол "Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) обладает мерами поддержки для креативных индустрий по франчайзингу, сообщил руководитель представительства РЭЦ Андрей Миронов на полях ПМЭФ–2025.
"В настоящее время РЭЦ уделяет особое внимание поддержке экспорта креативных индустрий, где франчайзинг является одним из наиболее распространённых форматов. Причём речь идёт не только о федеральных мерах поддержки - регионы России также активно развивают этот сектор экономики. В их числе - программы продвижения российских брендов и продукции на зарубежных рынках, организация выставочных мероприятий и проведение бизнес-миссий", - отметил Миронов на круглом столе "Франчайзинг в новых реалиях: внутренние и международные форматы. Перспективы и возможности для МСП".
Он подчеркнул возможности программы добровольной сертификации продукции "Сделано в России", которая позволяет производителям сертифицированных товаров получать дополнительные преимущества в виде маркетинговой поддержки.
Участники круглого стола обсудили новые тренды и вызовы 2025 года, актуальность франчайзинга как инструмента быстрого развития и масштабирования промышленных, технологичных, научных разработок, а также международный франчайзинг и выходы на новые рынки.

Поддержка экспорта в рамках новой стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года предполагает увеличение объемов несырьевого неэнергетического экспорта на 67%, а также формирование сети устойчивых партнерств с иностранными государствами. В итоге в полтора раза увеличится экспорт продукции агропромышленного комплекса и товарооборот по международным транспортным коридорам. В целом, реализация новой стратегии группы позволит дать дополнительный прирост ВВП России к 2030 году в объеме 2%.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Услуги по продвижению и логистике — лидеры сервиса "Профессионалы экспорта"
17 июня, 17:26
 
ЭкономикаТехнологииРоссияАндрей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала