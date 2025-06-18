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Решетников рассказал о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 18.06.2025
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14:29 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/reshetnikov-2023587258.html
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 18.06.2025
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России
Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:29:00+03:00
2025-06-18T14:29:00+03:00
экономика
россия
максим решетников
александр новак
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции устойчивое, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% - ред.). Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ. "При 0,43% (в мае - ред.) в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще показывают в районе 2% в пересчете на год", - добавил он. Решетников также напомнил, что Минэкономразвития будет уточнять своей прогноз, как обычно, в августе. В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
https://ria.ru/20250618/ekspert-2023458846.html
https://ria.ru/20250617/novak-2023272098.html
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экономика, россия, максим решетников, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Максим Решетников, Александр Новак, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников рассказал о замедлении инфляции в России

Решетников: инфляция в России идет ниже траектории, заложенной в прогнозе МЭР

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 2000 рублей
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции устойчивое, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников.
"Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% - ред.). Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ.
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"При 0,43% (в мае - ред.) в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще показывают в районе 2% в пересчете на год", - добавил он.
Решетников также напомнил, что Минэкономразвития будет уточнять своей прогноз, как обычно, в августе.
В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.
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