https://ria.ru/20250618/reshetnikov-2023587258.html

Решетников рассказал о замедлении инфляции в России

Решетников рассказал о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 18.06.2025

Решетников рассказал о замедлении инфляции в России

Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:29:00+03:00

2025-06-18T14:29:00+03:00

2025-06-18T14:29:00+03:00

экономика

россия

максим решетников

александр новак

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Текущие тренды показывают более быстрое замедление инфляции в России, чем заложено в действующем прогнозе Минэкономразвития, причем замедление инфляции устойчивое, сообщил журналистам министр экономического развития Максим Решетников. "Пока тренды показывают более быстрое замедление, чем мы изначально ожидали. Мы сейчас идем ниже той траектории, которую закладывали в наш прогноз (7,6% - ред.). Цифры последних трех месяцев и особенно последних трех недель показывают, что замедление инфляции устойчивое", - сказал Решетников в кулуарах ПМЭФ. "При 0,43% (в мае - ред.) в пересчете на год получаем 5%, что не сильно отличается от 4%, то есть все равно уже вблизи таргета. А первые недели июня вообще показывают в районе 2% в пересчете на год", - добавил он. Решетников также напомнил, что Минэкономразвития будет уточнять своей прогноз, как обычно, в августе. В понедельник пресс-служба кабмина по итогам совещания о ситуации в экономике, которое провел вице-премьер Александр Новак, сообщила, что Минэкономразвития пока сохраняет прогноз по инфляции в России на 2025 год на уровне 7,6%, однако возможна его корректировка до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики инфляции.

https://ria.ru/20250618/ekspert-2023458846.html

https://ria.ru/20250617/novak-2023272098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, максим решетников, александр новак, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)