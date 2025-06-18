https://ria.ru/20250618/religiya-2023623812.html

В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью

В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью - РИА Новости, 18.06.2025

В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью

Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:28:00+03:00

2025-06-18T16:28:00+03:00

2025-06-18T16:28:00+03:00

религия

армения

россия

сергей ряховский

армянская апостольская церковь

украинская православная церковь

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_528fb0745e269ea92782832dc33b2abe.jpg

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский. "Сегодня в Армении разворачиваются события, как две капли воды похожие на все, что происходит с Украинской православной церковью, когда государственная власть пытается установить свои порядки относительно главы правящей религии (основной в стране церкви по количеству верующих – ред.) и деятельности Церкви. Как евангельский христианин, я выступаю в защиту и поддержку Армянской апостольской церкви в Армении. Абсолютно точно в светском государстве вмешательство власти во внутреннюю деятельность религиозных организаций недопустимо и является нарушением прав на свободу совести и вероисповедания", - сказал епископ Ряховский, слова которого приводят в РОСХВЕ. По его словам, стремление "некоторых стран" попасть в ЕС сопровождается "тотальным нарушением прав на свободу совести" и прав неприкосновенности личности человека. "Безусловно, религиозные правозащитные организации дадут справедливую правовую оценку о вмешательстве в дела религиозных организаций и всех событий", - призвал епископ. Он также рассказал о попытке "столкнуть лбами" в Армении верующих евангельских церквей и Армянской апостольской церкви. "(Эта попытка – ред.) была инспирирована некоторой частью властных структур Армении и не увенчалась успехом. И напомню, что на территории России долгие годы верующие всех христианских конфессий поддерживают братские, добрососедские отношения, тем самым показывая другим странам, что достижение духовной дипломатии и укрепление духовно-нравственных ценностей является приоритетным", - заключил глава РОСХВЕ.

https://ria.ru/20250617/ukraina-2023355086.html

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, сергей ряховский, армянская апостольская церковь, украинская православная церковь, евросоюз