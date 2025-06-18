В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью
Епископ Ряховский: происходящее с Армянской церковью напоминает гонения на УПЦ
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский.
"Сегодня в Армении разворачиваются события, как две капли воды похожие на все, что происходит с Украинской православной церковью, когда государственная власть пытается установить свои порядки относительно главы правящей религии (основной в стране церкви по количеству верующих – ред.) и деятельности Церкви. Как евангельский христианин, я выступаю в защиту и поддержку Армянской апостольской церкви в Армении. Абсолютно точно в светском государстве вмешательство власти во внутреннюю деятельность религиозных организаций недопустимо и является нарушением прав на свободу совести и вероисповедания", - сказал епископ Ряховский, слова которого приводят в РОСХВЕ.
По его словам, стремление "некоторых стран" попасть в ЕС сопровождается "тотальным нарушением прав на свободу совести" и прав неприкосновенности личности человека. "Безусловно, религиозные правозащитные организации дадут справедливую правовую оценку о вмешательстве в дела религиозных организаций и всех событий", - призвал епископ.
Он также рассказал о попытке "столкнуть лбами" в Армении верующих евангельских церквей и Армянской апостольской церкви. "(Эта попытка – ред.) была инспирирована некоторой частью властных структур Армении и не увенчалась успехом. И напомню, что на территории России долгие годы верующие всех христианских конфессий поддерживают братские, добрососедские отношения, тем самым показывая другим странам, что достижение духовной дипломатии и укрепление духовно-нравственных ценностей является приоритетным", - заключил глава РОСХВЕ.