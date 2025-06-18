Рейтинг@Mail.ru
В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:28 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/religiya-2023623812.html
В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью
В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью - РИА Новости, 18.06.2025
В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью
Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:28:00+03:00
2025-06-18T16:28:00+03:00
религия
армения
россия
сергей ряховский
армянская апостольская церковь
украинская православная церковь
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_528fb0745e269ea92782832dc33b2abe.jpg
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский. "Сегодня в Армении разворачиваются события, как две капли воды похожие на все, что происходит с Украинской православной церковью, когда государственная власть пытается установить свои порядки относительно главы правящей религии (основной в стране церкви по количеству верующих – ред.) и деятельности Церкви. Как евангельский христианин, я выступаю в защиту и поддержку Армянской апостольской церкви в Армении. Абсолютно точно в светском государстве вмешательство власти во внутреннюю деятельность религиозных организаций недопустимо и является нарушением прав на свободу совести и вероисповедания", - сказал епископ Ряховский, слова которого приводят в РОСХВЕ. По его словам, стремление "некоторых стран" попасть в ЕС сопровождается "тотальным нарушением прав на свободу совести" и прав неприкосновенности личности человека. "Безусловно, религиозные правозащитные организации дадут справедливую правовую оценку о вмешательстве в дела религиозных организаций и всех событий", - призвал епископ. Он также рассказал о попытке "столкнуть лбами" в Армении верующих евангельских церквей и Армянской апостольской церкви. "(Эта попытка – ред.) была инспирирована некоторой частью властных структур Армении и не увенчалась успехом. И напомню, что на территории России долгие годы верующие всех христианских конфессий поддерживают братские, добрососедские отношения, тем самым показывая другим странам, что достижение духовной дипломатии и укрепление духовно-нравственных ценностей является приоритетным", - заключил глава РОСХВЕ.
https://ria.ru/20250617/ukraina-2023355086.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153139/55/1531395541_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_11481b694e8a087354a86c33e1a61e7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, сергей ряховский, армянская апостольская церковь, украинская православная церковь, евросоюз
Религия, Армения, Россия, Сергей Ряховский, Армянская апостольская церковь, Украинская православная церковь, Евросоюз
В Союзе пятидесятников высказались о ситуации с Армянской церковью

Епископ Ряховский: происходящее с Армянской церковью напоминает гонения на УПЦ

© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕНачальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой РОСХВЕ
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Происходящее с Армянской апостольской церковью напоминает гонения украинских властей на Украинскую православную церковь, заявил начальствующий епископ Российского объединенного Союза христиан веры евангельской – РОСХВЕ (пятидесятников) Сергей Ряховский.
"Сегодня в Армении разворачиваются события, как две капли воды похожие на все, что происходит с Украинской православной церковью, когда государственная власть пытается установить свои порядки относительно главы правящей религии (основной в стране церкви по количеству верующих – ред.) и деятельности Церкви. Как евангельский христианин, я выступаю в защиту и поддержку Армянской апостольской церкви в Армении. Абсолютно точно в светском государстве вмешательство власти во внутреннюю деятельность религиозных организаций недопустимо и является нарушением прав на свободу совести и вероисповедания", - сказал епископ Ряховский, слова которого приводят в РОСХВЕ.
По его словам, стремление "некоторых стран" попасть в ЕС сопровождается "тотальным нарушением прав на свободу совести" и прав неприкосновенности личности человека. "Безусловно, религиозные правозащитные организации дадут справедливую правовую оценку о вмешательстве в дела религиозных организаций и всех событий", - призвал епископ.
Он также рассказал о попытке "столкнуть лбами" в Армении верующих евангельских церквей и Армянской апостольской церкви. "(Эта попытка – ред.) была инспирирована некоторой частью властных структур Армении и не увенчалась успехом. И напомню, что на территории России долгие годы верующие всех христианских конфессий поддерживают братские, добрососедские отношения, тем самым показывая другим странам, что достижение духовной дипломатии и укрепление духовно-нравственных ценностей является приоритетным", - заключил глава РОСХВЕ.
Захват Свято-Духовского собора в Черновцах - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Черновцах группа людей в балаклавах захватила собор УПЦ
17 июня, 16:08
 
РелигияАрменияРоссияСергей РяховскийАрмянская апостольская церковьУкраинская православная церковьЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала