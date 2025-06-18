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Религиовед призвал учитывать опыт Украины в работе с язычниками - РИА Новости, 18.06.2025
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Религия
 
22:29 18.06.2025 (обновлено: 22:30 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/religioved-2023713476.html
Религиовед призвал учитывать опыт Украины в работе с язычниками
Религиовед призвал учитывать опыт Украины в работе с язычниками - РИА Новости, 18.06.2025
Религиовед призвал учитывать опыт Украины в работе с язычниками
В работе с российскими язычниками нужно учитывать опыт Украины, Евромайдана, так как язычники сильно подвержены политизации, заявил заведующий кафедрой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:29:00+03:00
2025-06-18T22:30:00+03:00
религия
украина
австро-венгрия
россия
роман силантьев
в мире
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В работе с российскими язычниками нужно учитывать опыт Украины, Евромайдана, так как язычники сильно подвержены политизации, заявил заведующий кафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин, выступая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня". На пресс-конференции состоялась презентация коллективной монографии российских религиоведов Р.В. Шиженского, Р.А. Силантьева, Ю.Г. Рагозина, В.Н. Рогатина "Неоязычники в русских пределах". Исследователи также рассмотрели неоязыческие движения и на территории Украины. "Важный момент, который сегодня надо учитывать, - это украинский опыт. События 2014 года показали, что неоязычники особенно сильно подвержены политизации, и с учетом того, что они апеллируют к мифическому мышлению, мифическим образам и вольной трактовке истории, то такие люди могут стать слабым звеном, могут быть извне вовлечены в противоправную деятельность. Рун-Вера (украинское неоязыческое религиозное движение – ред.) и другие организации, которые базировались сначала в США, Канаде, потом были представлены на Евромайдане на Украине. Поэтому эти моменты всегда надо учитывать", - сказал Рогатин. По его словам, важным компонентом, связанным с сохранением традиционных ценностей, является историческая память и историческая правда, которая предполагает строгое отношение к истории. Он также рассказал, что как соавтор, работая над книгой "Неоязычники в русских пределах", занимался историей неоязычества и обратил внимание на разделение неоязычников по этому вопросу на "россияцентричных" и "украиноцентричных". "Россияцентричные" свои истоки видят в таких персоналиях, как (Алексей – ред.) Добровольский, (Валерий – ред.) Емельянов. А для "украиноцентричных" это будет отсылка к 1930-40-м годам, к Владимиру Шаяну и Льву Селенко. Если еще копнем, увидим, что на Шаяна оказал влияние поэт Василий Пачовский, который состоял в "Союзе освобождения Украины", созданном Австро-Венгрией. Пачовский работал в концлагерях с русским населением для рекрутирования его в разные украинские бандформирования. Неоязыческий дискурс там им использовался и, как потом говорили украинские историки, из московита, русского, православного сделали украинца. То есть неоязычество как элемент влияния еще тогда использовался. И сегодня с организациями, внесенными в список террористических, как "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.), картина несколько повторяется", - заключил Рогатин. В свою очередь, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев рассказал, что по одной из теорий, неоязыческие организации на территории исторической России возникли как проект спецслужб Австро-Венгрии времен Первой мировой войны по разделения русского народа.
https://ria.ru/20250408/rpts-2010104888.html
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украина, австро-венгрия, россия, роман силантьев, в мире
Религия, Украина, Австро-Венгрия, Россия, Роман Силантьев, В мире
Религиовед призвал учитывать опыт Украины в работе с язычниками

Религиовед Рогатин: в работе с язычниками необходимо учитывать опыт Украины

© Fotolia / aviavladФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Fotolia / aviavlad
Флаг Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. В работе с российскими язычниками нужно учитывать опыт Украины, Евромайдана, так как язычники сильно подвержены политизации, заявил заведующий кафедрой исламоведения Казанской духовной семинарии Владимир Рогатин, выступая на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы "Россия сегодня".
На пресс-конференции состоялась презентация коллективной монографии российских религиоведов Р.В. Шиженского, Р.А. Силантьева, Ю.Г. Рагозина, В.Н. Рогатина "Неоязычники в русских пределах". Исследователи также рассмотрели неоязыческие движения и на территории Украины.
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"Важный момент, который сегодня надо учитывать, - это украинский опыт. События 2014 года показали, что неоязычники особенно сильно подвержены политизации, и с учетом того, что они апеллируют к мифическому мышлению, мифическим образам и вольной трактовке истории, то такие люди могут стать слабым звеном, могут быть извне вовлечены в противоправную деятельность. Рун-Вера (украинское неоязыческое религиозное движение – ред.) и другие организации, которые базировались сначала в США, Канаде, потом были представлены на Евромайдане на Украине. Поэтому эти моменты всегда надо учитывать", - сказал Рогатин.
По его словам, важным компонентом, связанным с сохранением традиционных ценностей, является историческая память и историческая правда, которая предполагает строгое отношение к истории.
Он также рассказал, что как соавтор, работая над книгой "Неоязычники в русских пределах", занимался историей неоязычества и обратил внимание на разделение неоязычников по этому вопросу на "россияцентричных" и "украиноцентричных".
"Россияцентричные" свои истоки видят в таких персоналиях, как (Алексей – ред.) Добровольский, (Валерий – ред.) Емельянов. А для "украиноцентричных" это будет отсылка к 1930-40-м годам, к Владимиру Шаяну и Льву Селенко. Если еще копнем, увидим, что на Шаяна оказал влияние поэт Василий Пачовский, который состоял в "Союзе освобождения Украины", созданном Австро-Венгрией. Пачовский работал в концлагерях с русским населением для рекрутирования его в разные украинские бандформирования. Неоязыческий дискурс там им использовался и, как потом говорили украинские историки, из московита, русского, православного сделали украинца. То есть неоязычество как элемент влияния еще тогда использовался. И сегодня с организациями, внесенными в список террористических, как "Азов" (экстремистская организация, запрещена в РФ - ред.), картина несколько повторяется", - заключил Рогатин.
В свою очередь, заведующий лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ) Роман Силантьев рассказал, что по одной из теорий, неоязыческие организации на территории исторической России возникли как проект спецслужб Австро-Венгрии времен Первой мировой войны по разделения русского народа.
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