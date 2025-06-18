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В Роснедрах рассказали об интересе крупных компаний к геологоразведке - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ — 2025
 
03:10 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/razvedka-2023453050.html
В Роснедрах рассказали об интересе крупных компаний к геологоразведке
В Роснедрах рассказали об интересе крупных компаний к геологоразведке - РИА Новости, 18.06.2025
В Роснедрах рассказали об интересе крупных компаний к геологоразведке
Геологоразведка на ранних этапах заинтересовала крупные компании - "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс", заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T03:10:00+03:00
2025-06-18T03:10:00+03:00
пмэф — 2025
экономика
архангельская область
камчатка
федеральное агентство по недропользованию (роснедра)
nordgold
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Геологоразведка на ранних этапах заинтересовала крупные компании - "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс", заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов. Ранняя геологоразведка традиционно проводилась и финансировалась государством. Но с 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который позволил привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ. Теперь к ним допускаются российские компании с опытом геологоразведочных работ не менее пяти лет и отсутствием нарушений в течение двух лет, предшествовавших дате подачи заявки. "На первом этапе у нас семь объектов твердых полезных ископаемых у пяти компаний. Идут крупные отечественные компании, такие как "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс", - сказал Казанов. Он отметил, что приоритетов по регионам для ранней геологоразведки нет. Лицензии выдаются по всей стране: от Архангельской области и до Камчатки. Но пока система работает в пилотном режиме. "Плюсы состоят в том, что недропользователи идут в самые ранние этапы геологоразведки с максимальными геологическими рисками. Минус же в том, что региональные объекты очень большие, и когда мы передаем их компании, то эти территории выводятся из работ других недропользователей", - заключил глава Роснедр. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/glava-2023450472.html
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экономика, архангельская область, камчатка, федеральное агентство по недропользованию (роснедра), nordgold
ПМЭФ — 2025, Экономика, Архангельская область, Камчатка, Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра), Nordgold
В Роснедрах рассказали об интересе крупных компаний к геологоразведке

Роснедра: геологоразведка на ранних этапах заинтересовала крупные компании РФ

© Фото : KMZСпецмодуль геологоразведки
Спецмодуль геологоразведки - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© Фото : KMZ
Спецмодуль геологоразведки. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Геологоразведка на ранних этапах заинтересовала крупные компании - "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс", заявил в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ глава Роснедр Олег Казанов.
Ранняя геологоразведка традиционно проводилась и финансировалась государством. Но с 1 сентября 2024 года вступил в силу закон, который позволил привлекать частные инвестиции в региональные этапы геологоразведочных работ. Теперь к ним допускаются российские компании с опытом геологоразведочных работ не менее пяти лет и отсутствием нарушений в течение двух лет, предшествовавших дате подачи заявки.
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"На первом этапе у нас семь объектов твердых полезных ископаемых у пяти компаний. Идут крупные отечественные компании, такие как "Полюс", Nordgold, "АГД Даймондс", - сказал Казанов.
Он отметил, что приоритетов по регионам для ранней геологоразведки нет. Лицензии выдаются по всей стране: от Архангельской области и до Камчатки. Но пока система работает в пилотном режиме.
"Плюсы состоят в том, что недропользователи идут в самые ранние этапы геологоразведки с максимальными геологическими рисками. Минус же в том, что региональные объекты очень большие, и когда мы передаем их компании, то эти территории выводятся из работ других недропользователей", - заключил глава Роснедр.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ — 2025ЭкономикаАрхангельская областьКамчаткаФедеральное агентство по недропользованию (Роснедра)Nordgold
 
 
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