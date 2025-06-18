https://ria.ru/20250618/razvedka-2023349346.html

У британской разведки плохие новости для России

У британской разведки плохие новости для России - РИА Новости, 18.06.2025

У британской разведки плохие новости для России

В Лондоне утвердили нового "мистера С". Теперь это "мисс С" — 47-летняя Блейз Флоренс Метревели, кадровый сотрудник МI6 и до недавнего времени руководитель... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T08:00:00+03:00

2025-06-18T08:00:00+03:00

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В Лондоне утвердили нового "мистера С". Теперь это "мисс С" — 47-летняя Блейз Флоренс Метревели, кадровый сотрудник МI6 и до недавнего времени руководитель отдела технической поддержки, который из-за популярности некоторых персонажей кинематографической бондианы известен как Q.Большинство СМИ и экспертов особенно напирают на то, что впервые в истории британскую разведку возглавила женщина. Но в этом не было ничего неожиданного: в финал после тура собеседований вышли только три женщины, а мужчины по разным причинам отсеялись. Некоторое время фаворитом считалась Барбара Вудворт — аристократка и кадровый дипломат со связями в Китае. Ее естественным образом обвиняли в привязанности к России (это говорят в адрес всех, кто работал в 1990-е годы в Москве) и в отсутствии реального опыта работы в разведывательном сегменте. Но все же она казалась идеальной кандидатурой в меняющемся и все более опасном мире. Однако правительство Стармера решило по-другому.Блейз Метревели — классический пример британского сотрудника разведки. Она училась в Кембридже, в Пемброк-колледже, в среде аристократов, состояла в женской команде колледжа по академической гребле и увлекалась прочими старомодными активностями. А в 1999 году в возрасте 22 лет была рекрутирована в структуру британских спецслужб. Правда, сперва в контрразведку — МI5. Чуть позже перешла в разведку, работала на Ближнем Востоке, хорошо говорит по-арабски и, по слухам, неплохо понимает менталитет тех народов, среди которых работала. Прикладное страноведение, как его понимают в МI6.Многих заинтересовала известная грузинская фамилия новой главы британской разведки. В этом даже стали искать какую-то конспирологическую подоплеку: мол, сейчас снова поднимут голову прозападные силы в Грузии и поедатели грантов в Абхазии. Придется разочаровать: новая глава МI6 больше русская, чем грузинка. Ее настоящая фамилия должна была быть Добровольская. "Должна была", потому что ее отец, Константин Добровольский, завкафедрой радиологии Гонконгского университета, сменил фамилию на более звучную — своего деда-белоэмигранта. То есть грузинский князь Метревели, эмигрировавший в Британию после 1918 года, — ее прадед.От Грузии, как, впрочем, и от России в ней только испорченная написанием на латинице фамилия (Metreweli через "w"), а все остальное настолько британское, что даже слишком: родилась в Бренте, что рядом со старым стадионом Уэмбли, из семьи ученого с врачебной специальностью, с очень белой внешностью, братом-близнецом и безупречным произношением. Это очень правильная английская глава МI6, несмотря на больше русское, чем грузинское происхождение, вызвавшее ажиотаж как раз там, где не надо было.Мы не можем утверждать наверняка, чем конкретно занималась оперативница Блейз Метревели на Ближнем Востоке, но, по неподтвержденным данным, она очень хорошо умела работать с диаспорами. Это не всегда плюс, поскольку много уже упало в эту бездну: представители диаспор крайне ненадежны в качестве источников, и использование такого рода политических эмигрантов часто влечет за собой главную ошибку разведчика — неверную трактовку информации.Кстати, архитектором нынешней разведывательной конфигурации Великобритании на Ближнем Востоке был как раз уходящий осенью в отставку и на пенсию сэр Ричард Мур. Принято считать, что это он придумал максимально усилить Турцию и развязать ей руки, что в итоге превратило Анкару в мощного, но неконтролируемого игрока в регионе с претензиями лидера. Что получилось — мы прекрасно видим на примере Сирии.Блейз Метревели приписывают значительное расширение и усиление отдела Q. Теперь в него входят кибербезопасность, анализ больших массивов данных, искусственный интеллект и квантовые технологии. Это включает разработку новых методов обнаружения и нейтрализации вредоносного программного обеспечения, защиты критической инфраструктуры и проведения собственных киберопераций. Кстати, сама Блейз изучала в Кембридже современную антропологию (что бы это ни значило), а вот ее брат-близнец Костен — компьютерщик, работает в небольшой фирме в Большом Лондоне, возможно, аффилированной с разведкой.Назначение Метревели происходит на фоне публикации стратегического обзора обороны Великобритании, который определяет новую эру угроз и вызовов для национальной безопасности. Кроме того, сейчас идет пересмотр механизмов функционирования разведсообщества "Пять глаз" из-за противостояния между американскими структурами и британскими: проще говоря, в новых реалиях методы ведения разведки на всех уровнях в Британии решили менять.Кроме того, это назначение влечет за собой и экономические последствия. Ожидается бум инвестиций в развитие искусственного интеллекта, квантового шифрования и технологий наблюдения за счет новых госзаказов.Но, с другой стороны, должность главы МI6 не предусматривает зацикливание на какой-то одной тематике. ИИ, квантовое шифрование, расширение использования компьютерных технологий в гибридной войне — это все очень модно, но пока не до конца понятно. Каково же реальное отношение Блейз Метревели к основе основ — агентурной разведке, мы пока доподлинно не знаем, но это станет понятно очень быстро.В Великобритании придается "историческое" значение первому за 116 лет существования британской разведки назначению на эту должность женщины. Однако это не так весело для самой разведки, поскольку создается впечатление, что вслед за ЦРУ МI6 и МI5 входят в фазу турбулентности и переформатирования. Но если в ЦРУ это означает некоторый спад активности, поскольку происходит переформатирование именно идеологии, а не только структуры, то в Британии все скорее наоборот. Во-первых, постепенно будет происходить размывание границ между двумя службами именно в силу смыкания функций компьютерных отделов, включая слежку на территории Соединенного Королевства. Во-вторых, Блейз Метревели и ее новой команде, если таковая имеется, придется в среднесрочной перспективе доказывать свою эффективность. И учитывая общий контекст ситуации в Лондоне, это наверняка будет означать усиление работы МI6 по российскому направлению. А идеология, повторимся, не меняется.Так что тут расслабляться как раз не следует. И происхождение новой главы МI6 здесь вообще роли не играет. Она, как и ее предки, — классический пример британской социальной и национальной адаптации именно в духе ее любимой антропологии.

https://ria.ru/20250617/starmer-2023240913.html

https://ria.ru/20250516/britaniya-2017170730.html

https://ria.ru/20250617/london-2023292033.html

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аналитика, россия, британская разведывательная служба mi6, великобритания, в мире