Рейтинг@Mail.ru
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:45 18.06.2025 (обновлено: 17:02 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/razin-2023627567.html
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.06.2025
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности
Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Евгения Михеева за клевету в адрес покойного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:45:00+03:00
2025-06-18T17:02:00+03:00
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
московский городской суд
ласковый май
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:258:2273:1536_1920x0_80_0_0_6dd49d54741d9b31783d2f96c91e6c29.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Евгения Михеева за клевету в адрес покойного артиста Юрия Шатунова. "Он (Михеев - ред.) оскорбил не только меня, но и покойного Юру Шатунова. Он писал рассказы, распространял их в интернете - мы все зафиксировали с адвокатами… Я буду подавать частную жалобу, буду требовать экспертизу на его голос и просить Московский городской суд привлечь его к уголовной ответственности за клевету и оскорбления Юры Шатунова. Он должен понести за это ответственность", - сказал Разин. Блогер Михеев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" описывает себя как "писатель, философ, политолог, футуролог". Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
https://ria.ru/20250527/shatunov-2019367972.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155215/92/1552159271_0:45:2273:1749_1920x0_80_0_0_4d2dcf23d2f37684ad0411ff1a8f30f6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
андрей разин, юрий шатунов, московский городской суд, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Московский городской суд, Ласковый май
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности

Разин хочет привлечь к ответственности блогера Михеева за клевету о Шатунове

© РИА Новости / Евгений БиятовПродюсер Андрей Разин
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Продюсер Андрей Разин . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Евгения Михеева за клевету в адрес покойного артиста Юрия Шатунова.
«
"Он (Михеев - ред.) оскорбил не только меня, но и покойного Юру Шатунова. Он писал рассказы, распространял их в интернете - мы все зафиксировали с адвокатами… Я буду подавать частную жалобу, буду требовать экспертизу на его голос и просить Московский городской суд привлечь его к уголовной ответственности за клевету и оскорбления Юры Шатунова. Он должен понести за это ответственность", - сказал Разин.
Блогер Михеев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" описывает себя как "писатель, философ, политолог, футуролог".
Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Мистическая смерть Шатунова: что произошло на самом деле?
27 мая, 19:13
 
ШоубизАндрей РазинЮрий ШатуновМосковский городской судЛасковый май
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала