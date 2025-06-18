https://ria.ru/20250618/razin-2023627567.html
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности - РИА Новости, 18.06.2025
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности
Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Евгения Михеева за клевету в адрес покойного... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:45:00+03:00
2025-06-18T16:45:00+03:00
2025-06-18T17:02:00+03:00
шоубиз
андрей разин
юрий шатунов
московский городской суд
ласковый май
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Музыкальный продюсер Андрей Разин заявил РИА Новости, что надеется привлечь к уголовной ответственности блогера Евгения Михеева за клевету в адрес покойного артиста Юрия Шатунова. "Он (Михеев - ред.) оскорбил не только меня, но и покойного Юру Шатунова. Он писал рассказы, распространял их в интернете - мы все зафиксировали с адвокатами… Я буду подавать частную жалобу, буду требовать экспертизу на его голос и просить Московский городской суд привлечь его к уголовной ответственности за клевету и оскорбления Юры Шатунова. Он должен понести за это ответственность", - сказал Разин. Блогер Михеев на своей страничке в соцсети "ВКонтакте" описывает себя как "писатель, философ, политолог, футуролог". Бывший солист группы "Ласковый май" Шатунов умер 23 июня 2022 года на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
https://ria.ru/20250527/shatunov-2019367972.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей разин, юрий шатунов, московский городской суд, ласковый май
Шоубиз, Андрей Разин, Юрий Шатунов, Московский городской суд, Ласковый май
Разин пригрозил привлечь блогера Михеева к уголовной ответственности
Разин хочет привлечь к ответственности блогера Михеева за клевету о Шатунове