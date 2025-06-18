https://ria.ru/20250618/rabota-2023684769.html

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 18.06.2025

В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:35:00+03:00

2025-06-18T19:35:00+03:00

2025-06-18T19:35:00+03:00

общество

смоленская область

василий анохин

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.

https://ria.ru/20250617/ogranichenija-2023260235.html

смоленская область

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2025

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общество, смоленская область, василий анохин