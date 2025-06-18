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В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 18.06.2025
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19:35 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/rabota-2023684769.html
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета - РИА Новости, 18.06.2025
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:35:00+03:00
2025-06-18T19:35:00+03:00
общество
смоленская область
василий анохин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале. Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.
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смоленская область
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общество, смоленская область, василий анохин
Общество, Смоленская область, Василий Анохин
В Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Анохин: в Смоленской области ограничили работу мобильного интернета

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Работа мобильного интернета ограничена в Смоленской области "в интересах обеспечения безопасности", сообщил губернатор Василий Анохин.
"Уважаемые жители Смоленской области! Информирую вас об ограничениях в работе мобильного интернета на некоторых участках территории региона. Указанная мера принята на неопределенный срок в интересах обеспечения безопасности", - написал Анохин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что сотовая связь и проводной интернет продолжат работать.
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ОбществоСмоленская областьВасилий Анохин
 
 
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