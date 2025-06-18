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В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета
В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета - РИА Новости, 18.06.2025
В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета
Работа мобильного интернета в Тюменской области восстановлена, сообщили в информационном центре правительства региона. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:26:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
2025-06-18T15:26:00+03:00
тюменская область
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Работа мобильного интернета в Тюменской области восстановлена, сообщили в информационном центре правительства региона. "В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. Ограничения в целях безопасности жителей региона были введены 12 июня. По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений", - говорится в сообщении. Как отметил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов, ограничения мобильного интернета повлияли на работу цифровых сервисов региона, оплату услуг и товаров через терминалы банков. "Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей", - цитирует его слова информационный центр правительства региона.
https://ria.ru/20250617/ogranichenija-2023260235.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тюменская область, происшествия
Тюменская область, Происшествия
В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета
В Тюменской области восстановили работу интернета, ограниченную 12 июня