https://ria.ru/20250618/rabota-2023604906.html

В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета

В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета - РИА Новости, 18.06.2025

В Тюменской области восстановили работу мобильного интернета

Работа мобильного интернета в Тюменской области восстановлена, сообщили в информационном центре правительства региона. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:26:00+03:00

2025-06-18T15:26:00+03:00

2025-06-18T15:26:00+03:00

тюменская область

происшествия

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ТЮМЕНЬ, 18 июн – РИА Новости. Работа мобильного интернета в Тюменской области восстановлена, сообщили в информационном центре правительства региона. "В Тюменской области восстановлена работа мобильного интернета. Ограничения в целях безопасности жителей региона были введены 12 июня. По данным операторов сотовой связи, мобильный интернет работает без ограничений", - говорится в сообщении. Как отметил директор областного департамента информатизации Станислав Логинов, ограничения мобильного интернета повлияли на работу цифровых сервисов региона, оплату услуг и товаров через терминалы банков. "Будем донастраивать, адаптироваться под текущие вызовы с учетом условий, которые позволяют усилить безопасность наших жителей", - цитирует его слова информационный центр правительства региона.

https://ria.ru/20250617/ogranichenija-2023260235.html

тюменская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

тюменская область, происшествия