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Главы мировых информагентств присутствуют на встрече с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:38 18.06.2025 (обновлено: 23:39 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023724948.html
Главы мировых информагентств присутствуют на встрече с Путиным
Главы мировых информагентств присутствуют на встрече с Путиным - РИА Новости, 18.06.2025
Главы мировых информагентств присутствуют на встрече с Путиным
Представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции присутствуют на встрече президента России Владимира Путина с... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции присутствуют на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информагентств. Традиционная встреча проходит в среду на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле. Участниками этой встречи стали председатель правления азербайджанского государственного агентства АзерТадж Вугар Алиев, гендиректор белорусского агентства Белта Ирина Акулович, замдиректора Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов, генеральный директор узбекистанского агентства УзА Абдусаид Кучимов. Также в беседе принимают участие исполнительный редактор британского агентства Рейтер Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг, руководитель службы новостей немецкого Deutsche Press Agentur (DPA) Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир. На встрече с президентом России в том числе находятся директор по международным связям испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, гендиректор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа, главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан. Среди участников встречи также есть первый заместитель гендиректора турецкого Anadolu Сердар Карагёз и главный редактор информации по Европе французского информагентства Франс Пресс (AFP) Карим Тальби. Путин традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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европа, сша, россия, владимир путин, снг
ПМЭФ-2025, Европа, США, Россия, Владимир Путин, СНГ
Главы мировых информагентств присутствуют на встрече с Путиным

Главы Reuters, AFP, AP и DPA присутствуют на встрече Путина с иностранными СМИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Представители информационных агентств США, Великобритании, Германии, Франции, Китая, Турции присутствуют на встрече президента России Владимира Путина с руководителями ведущих мировых информагентств.
Традиционная встреча проходит в среду на полях Петербургского международного экономического форума, в беседе участвуют представители 14 международных информагентств. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили ранее в Кремле.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Вчера, 15:52
Участниками этой встречи стали председатель правления азербайджанского государственного агентства АзерТадж Вугар Алиев, гендиректор белорусского агентства Белта Ирина Акулович, замдиректора Телерадиокомплекса президента Республики Казахстан Аскар Джалдинов, генеральный директор узбекистанского агентства УзА Абдусаид Кучимов.
Также в беседе принимают участие исполнительный редактор британского агентства Рейтер Саймон Робинсон, гендиректор Вьетнамского информационного агентства (ВИА) Ву Вьет Чанг, руководитель службы новостей немецкого Deutsche Press Agentur (DPA) Мартин Романчик и гендиректор индонезийского агентства Antara Ахмад Мунир.
На встрече с президентом России в том числе находятся директор по международным связям испанского EFE Хосе Мануэль Санс Минготе, гендиректор китайского информационного агентства Синьхуа Фу Хуа, главный редактор службы новостей по Европе и Африке американского агентства Ассошиэйтед Пресс (AP) Джеймс Джордан. Среди участников встречи также есть первый заместитель гендиректора турецкого Anadolu Сердар Карагёз и главный редактор информации по Европе французского информагентства Франс Пресс (AFP) Карим Тальби.
Путин традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Всего были представлены 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов.
Конференция клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
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17 июня, 00:14
 
ПМЭФ-2025ЕвропаСШАРоссияВладимир ПутинСНГ
 
 
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