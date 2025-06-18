https://ria.ru/20250618/putin-2023724599.html
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 18.06.2025
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:37:00+03:00
2025-06-18T23:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщали в Кремле, разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям. Путин традиционно встречается с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. В прошлом году во встрече приняли участие 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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европа, сша, азия, владимир путин, снг, общество
ПМЭФ-2025, Европа, США, Азия, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств
Путин начал встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ