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Путин начал встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
23:37 18.06.2025 (обновлено: 23:38 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023724599.html
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств - РИА Новости, 18.06.2025
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств
Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T23:37:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сообщали в Кремле, разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям. Путин традиционно встречается с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. В прошлом году во встрече приняли участие 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
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европа, сша, азия, владимир путин, снг, общество
ПМЭФ-2025, Европа, США, Азия, Владимир Путин, СНГ, Общество
Путин начал встречу с руководителями международных информагентств

Путин начал встречу с главами международных информагентств на полях ПМЭФ

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проводит встречу с руководителями международных информационных агентств на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Как ранее сообщали в Кремле, разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям.
Путин традиционно встречается с главами международных информагентств на полях ПМЭФ. В прошлом году во встрече приняли участие 16 информагентств из стран СНГ, Европы и США, Азии и Ближнего Востока. Тогда беседа продлилась более трех часов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Вчера, 15:52
 
ПМЭФ-2025ЕвропаСШААзияВладимир ПутинСНГОбщество
 
 
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