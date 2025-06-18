https://ria.ru/20250618/putin-2023714134.html

Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию

Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию - РИА Новости, 18.06.2025

Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию

Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T22:32:00+03:00

2025-06-18T22:32:00+03:00

2025-06-18T23:04:00+03:00

россия

владимир путин

антон рубинштейн

петр чайковский

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023719332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc24e67d8034f25e1014cf088dbabbcb.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой прошли реставрационные работы. Санкт-Петербургская консерватория – первая высшая музыкальная школа России, основанная в 1862 году по инициативе композитора Антона Рубинштейна. Она стала одним из ключевых центров музыкального образования в Российской империи, первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с большой серебряной медалью в 1865 году, стал Петр Чайковский. Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В марте 2015 года историческое здание консерватории было закрыто на реконструкцию. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами Путин дал поручение завершить проект. Итогом масштабной реставрации стало возвращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в который были окрашены стены с момента открытия 1896 году до капремонта в 1960-х годах. Домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Большой зал имени Антона Рубинштейна на 1100 человек теперь оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров. Президент РФ 18–20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. В рамках поездки глава государства примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На совещании Путина с кабмином в январе министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту, что летом 2024 года реставрационные работы в консерватории были практически завершены. Глава государства тогда пообещал приехать в консерваторию.

https://ria.ru/20250404/putin-2009339733.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге Путин в Петербурге посетил консерваторию имени Римского-Корсакова, историческое здание которой было на реконструкции с 2015-го. 2025-06-18T22:32 true PT1M16S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, антон рубинштейн, петр чайковский