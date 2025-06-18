Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой прошли реставрационные работы.
Санкт-Петербургская консерватория – первая высшая музыкальная школа России, основанная в 1862 году по инициативе композитора Антона Рубинштейна. Она стала одним из ключевых центров музыкального образования в Российской империи, первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с большой серебряной медалью в 1865 году, стал Петр Чайковский.
Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В марте 2015 года историческое здание консерватории было закрыто на реконструкцию. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами Путин дал поручение завершить проект.
Итогом масштабной реставрации стало возвращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в который были окрашены стены с момента открытия 1896 году до капремонта в 1960-х годах. Домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Большой зал имени Антона Рубинштейна на 1100 человек теперь оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров.
Президент РФ 18–20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. В рамках поездки глава государства примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На совещании Путина с кабмином в январе министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту, что летом 2024 года реставрационные работы в консерватории были практически завершены. Глава государства тогда пообещал приехать в консерваторию.