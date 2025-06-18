Рейтинг@Mail.ru
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 18.06.2025 (обновлено: 23:04 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023714134.html
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию - РИА Новости, 18.06.2025
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию
Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T22:32:00+03:00
2025-06-18T23:04:00+03:00
россия
владимир путин
антон рубинштейн
петр чайковский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023719332_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc24e67d8034f25e1014cf088dbabbcb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой прошли реставрационные работы. Санкт-Петербургская консерватория – первая высшая музыкальная школа России, основанная в 1862 году по инициативе композитора Антона Рубинштейна. Она стала одним из ключевых центров музыкального образования в Российской империи, первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с большой серебряной медалью в 1865 году, стал Петр Чайковский. Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В марте 2015 года историческое здание консерватории было закрыто на реконструкцию. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами Путин дал поручение завершить проект. Итогом масштабной реставрации стало возвращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в который были окрашены стены с момента открытия 1896 году до капремонта в 1960-х годах. Домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Большой зал имени Антона Рубинштейна на 1100 человек теперь оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров. Президент РФ 18–20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. В рамках поездки глава государства примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На совещании Путина с кабмином в январе министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту, что летом 2024 года реставрационные работы в консерватории были практически завершены. Глава государства тогда пообещал приехать в консерваторию.
https://ria.ru/20250404/putin-2009339733.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин в консерватории имени Римского-Корсакова в Петербурге
Путин в Петербурге посетил консерваторию имени Римского-Корсакова, историческое здание которой было на реконструкции с 2015-го.
2025-06-18T22:32
true
PT1M16S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023719332_398:0:1838:1080_1920x0_80_0_0_863e4534ea2d85364acf7784805db35f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, антон рубинштейн, петр чайковский
Россия, Владимир Путин, Антон Рубинштейн, Петр Чайковский
Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию

Путин посетил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова

Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в среду посетил Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, в историческом здании которой прошли реставрационные работы.
Санкт-Петербургская консерватория – первая высшая музыкальная школа России, основанная в 1862 году по инициативе композитора Антона Рубинштейна. Она стала одним из ключевых центров музыкального образования в Российской империи, первым выпускником-композитором, окончившим консерваторию с большой серебряной медалью в 1865 году, стал Петр Чайковский.
Консерватория включена в государственный свод особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В марте 2015 года историческое здание консерватории было закрыто на реконструкцию. В сентябре 2020 года на встрече с сенаторами Путин дал поручение завершить проект.
Итогом масштабной реставрации стало возвращение фасадам исторического светло-бежевого цвета, в который были окрашены стены с момента открытия 1896 году до капремонта в 1960-х годах. Домовой церкви возвращена утраченная в советское время роспись известных художников конца XIX века Андрея Рябушкина и Василия Беляева. Большой зал имени Антона Рубинштейна на 1100 человек теперь оснащен технологиями переменной акустики, что позволяет исполнять не только оперную и симфоническую музыку, но и сочинения различных жанров.
Президент РФ 18–20 июня работает в Северо-Западном федеральном округе. В рамках поездки глава государства примет участие в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
На совещании Путина с кабмином в январе министр культуры РФ Ольга Любимова доложила президенту, что летом 2024 года реставрационные работы в консерватории были практически завершены. Глава государства тогда пообещал приехать в консерваторию.
Президент РФ Владимир Путин и министр культуры Ольга Любимова во время встречи - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Путин обсудил с Любимовой ситуацию с "десятилеткой" в Петербурге
4 апреля, 14:54
 
РоссияВладимир ПутинАнтон РубинштейнПетр Чайковский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала