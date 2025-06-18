Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития в сфере инвестиций
Читать ria.ru в
СТРЕЛЬНА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы:
- российский лидер рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития в вопросах расширения возможности расчетов в нацвалютах в БРИКС и создания платформы инвестиций.
- глава государства поздравил президента Нового банка развития с переизбранием на должность;
- Новый банк развития за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов;
- Роуссефф поблагодарила президента за поддержку в переизбрании;
- она пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности.
«
"Есть вопросы, которые требуют особого внимания. Имея в виду расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций".
Колумбия присоединится к Новому банку развития БРИКС
16 мая, 11:08
Встреча прошла в Стрельне и открыла серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Новый банк развития БРИКС официально принял Алжир
22 мая, 08:44