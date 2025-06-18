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Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
20:17 18.06.2025 (обновлено: 20:35 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023693842.html
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития - РИА Новости, 18.06.2025
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития
Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.06.2025
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пмэф-2025
экономика
технологии
россия
стрельна
владимир путин
новый банк развития
брикс
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СТРЕЛЬНА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы:&quot;Есть вопросы, которые требуют особого внимания. Имея в виду расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций&quot;.Встреча прошла в Стрельне и открыла серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html
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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
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экономика, технологии, россия, стрельна, владимир путин, новый банк развития, брикс
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Стрельна, Владимир Путин, Новый банк развития, БРИКС
Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития

Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития в сфере инвестиций

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СТРЕЛЬНА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы:
  • российский лидер рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития в вопросах расширения возможности расчетов в нацвалютах в БРИКС и создания платформы инвестиций.
  • глава государства поздравил президента Нового банка развития с переизбранием на должность;
  • Новый банк развития за последнее время одобрил и профинансировал около 120 проектов на 39 миллиардов долларов;
  • Роуссефф поблагодарила президента за поддержку в переизбрании;
  • она пообещала приложить максимум усилий, чтобы как можно лучше выполнять свои обязанности.
«

"Есть вопросы, которые требуют особого внимания. Имея в виду расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций".

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16 мая, 11:08
Встреча прошла в Стрельне и открыла серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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