https://ria.ru/20250618/putin-2023693842.html

Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития

Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития - РИА Новости, 18.06.2025

Путин рассчитывает на сотрудничество с Новым банком развития

Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы: РИА Новости, 18.06.2025

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СТРЕЛЬНА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин встретился с главой Нового банка развития Дилмой Роуссеф. Ключевые тезисы:"Есть вопросы, которые требуют особого внимания. Имея в виду расширение возможностей расчетов в национальных валютах и дальнейшие совместные усилия по созданию цифровой платформы расчетов и инвестиций".Встреча прошла в Стрельне и открыла серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250516/petro-2017300139.html

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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития 2025-06-18T20:17 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, технологии, россия, стрельна, владимир путин, новый банк развития, брикс