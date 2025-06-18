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В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:52 18.06.2025 (обновлено: 20:11 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023689121.html
В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф
В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф - РИА Новости, 18.06.2025
В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф
Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:52:00+03:00
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технологии
восток
россия
казань
владимир путин
брикс
новый банк развития
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости. Во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов.Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России. Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле. Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
https://ria.ru/20250618/putin-2023443316.html
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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
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технологии, восток, россия, казань, владимир путин, брикс, новый банк развития, стрельна
ПМЭФ-2025, Технологии, Восток, Россия, Казань, Владимир Путин, БРИКС, Новый банк развития, Стрельна
В Стрельне началась встреча Путина и Роуссефф

В Стрельне началась встреча Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Беседа президента России Владимира Путина и главы Нового банка развития Дилмы Роуссефф началась в Стрельне, встреча открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент РИА Новости.
Во встрече также принимают участие замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, министр финансов РФ Антон Силуанов.
Как ожидается, на встрече Путин и Роуссефф поговорят о дальнейшей стратегии Нового банка развития, перспективах укрепления его международных позиций, наращивании операционной активности в странах Глобального Юга и Востока, в том числе в России.
Кроме того, они обсудят реализацию флагманских инициатив российского председательства в БРИКС на финансовом треке, в том числе запуск новой инвестиционной платформы, сообщили во вторник в Кремле.
Предыдущая встреча Путина и Роуссефф состоялась на саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 года.
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ПМЭФ-2025ТехнологииВостокРоссияКазаньВладимир ПутинБРИКСНовый банк развитияСтрельна
 
 
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