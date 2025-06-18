https://ria.ru/20250618/putin-2023688055.html

Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития

Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития - РИА Новости, 18.06.2025

Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития

Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T19:47:00+03:00

2025-06-18T19:47:00+03:00

2025-06-18T20:03:00+03:00

политика

новый банк развития

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брикс

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность."Очень рад вас видеть и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу", - сказал Путин во время встречи с Роуссефф.Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Встреча Путина с Дилмой Роуссефф Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития 2025-06-18T19:47 true PT1M58S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, новый банк развития, владимир путин, россия, стрельна, брикс