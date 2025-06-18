https://ria.ru/20250618/putin-2023688055.html
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития - РИА Новости, 18.06.2025
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:47:00+03:00
2025-06-18T19:47:00+03:00
2025-06-18T20:03:00+03:00
политика
новый банк развития
владимир путин
пмэф-2025
россия
стрельна
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023688987_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7c376687bc195f7d96a0d6a052c6e039.jpg
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность."Очень рад вас видеть и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу", - сказал Путин во время встречи с Роуссефф.Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html
россия
стрельна
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023688987_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_3fd54d7069c66254c7ed6fb1dd06b50d.jpg
Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
2025-06-18T19:47
true
PT1M58S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, новый банк развития, владимир путин, россия, стрельна, брикс
Политика, Новый банк развития, Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия, Стрельна, БРИКС
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития БРИКС