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Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
19:47 18.06.2025 (обновлено: 20:03 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023688055.html
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития - РИА Новости, 18.06.2025
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития
Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T19:47:00+03:00
2025-06-18T20:03:00+03:00
политика
новый банк развития
владимир путин
пмэф-2025
россия
стрельна
брикс
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность."Очень рад вас видеть и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу", - сказал Путин во время встречи с Роуссефф.Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20241023/briks-1979545138.html
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РИА Новости
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5
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96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Встреча Путина с Дилмой Роуссефф
Путин встретился с Дилмой Роуссефф, поздравил ее с переизбранием на должность главы Нового банка развития
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политика, новый банк развития, владимир путин, россия, стрельна, брикс
Политика, Новый банк развития, Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Россия, Стрельна, БРИКС
Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития

Путин поздравил Роуссефф с переизбранием главой Нового банка развития БРИКС

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Нового банка развития БРИКС Дилму Роуссефф с переизбранием на должность.
«
"Очень рад вас видеть и прежде всего хочу поздравить вас с переизбранием на должность руководителя Нового банка развития. Это говорит о том, что все участники банка высоко оценивают вашу работу", - сказал Путин во время встречи с Роуссефф.
Встреча Путина и Роуссефф проходит в Стрельне и открывает серию международных контактов главы государства на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Роуссефф в марте была переизбрана на должность главы Нового банка развития БРИКС.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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