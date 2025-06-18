https://ria.ru/20250618/putin-2023674155.html

Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях"

Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях" - РИА Новости, 18.06.2025

Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", отметив... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T18:53:00+03:00

2025-06-18T18:53:00+03:00

2025-06-18T18:53:00+03:00

общество

россия

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019332971_0:95:3303:1953_1920x0_80_0_0_f629e5b886e7651f51456ebbcdf853e4.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", отметив значимость и востребованность таких проектов в решении серьезных проблем. "Приветствую вас в финале Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях"... Создание широких, достойных условий для жизни и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья – один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства. Отрадно, что решению этих серьёзных проблем служат такие значимые и востребованные проекты, как ваш конкурс. Его участники и организаторы на высоком экспертном уровне обсуждают насущные вопросы развития адаптивного сектора лёгкой промышленности и реабилитационной индустрии, обмениваются профессиональным опытом и лучшими практиками, предлагают свои идеи и разработки, поддерживают социально ответственных предпринимателей, талантливых модельеров и конструкторов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент особо отметил, что в 2025 году при участии участников и организаторов конкурса и при активном содействии фонда "Защитники Отечества" для ветеранов СВО были подготовлены новые комплекты современной, удобной одежды. Также Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдёт в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, будет способствовать развитию международного взаимодействия в гуманитарной сфере.

https://ria.ru/20250506/rets-2015366044.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин