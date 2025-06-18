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Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях" - РИА Новости, 18.06.2025
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18:53 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023674155.html
Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях"
Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях" - РИА Новости, 18.06.2025
Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях"
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", отметив... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T18:53:00+03:00
2025-06-18T18:53:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", отметив значимость и востребованность таких проектов в решении серьезных проблем. "Приветствую вас в финале Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях"... Создание широких, достойных условий для жизни и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья – один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства. Отрадно, что решению этих серьёзных проблем служат такие значимые и востребованные проекты, как ваш конкурс. Его участники и организаторы на высоком экспертном уровне обсуждают насущные вопросы развития адаптивного сектора лёгкой промышленности и реабилитационной индустрии, обмениваются профессиональным опытом и лучшими практиками, предлагают свои идеи и разработки, поддерживают социально ответственных предпринимателей, талантливых модельеров и конструкторов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Президент особо отметил, что в 2025 году при участии участников и организаторов конкурса и при активном содействии фонда "Защитники Отечества" для ветеранов СВО были подготовлены новые комплекты современной, удобной одежды. Также Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдёт в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, будет способствовать развитию международного взаимодействия в гуманитарной сфере.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам конкурса дизайна "На крыльях"

Путин отметил значимость конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям финала Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях", отметив значимость и востребованность таких проектов в решении серьезных проблем.
"Приветствую вас в финале Международного конкурса дизайна адаптивной одежды "На крыльях"... Создание широких, достойных условий для жизни и творческой самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья – один из ключевых приоритетов социальной политики нашего государства. Отрадно, что решению этих серьёзных проблем служат такие значимые и востребованные проекты, как ваш конкурс. Его участники и организаторы на высоком экспертном уровне обсуждают насущные вопросы развития адаптивного сектора лёгкой промышленности и реабилитационной индустрии, обмениваются профессиональным опытом и лучшими практиками, предлагают свои идеи и разработки, поддерживают социально ответственных предпринимателей, талантливых модельеров и конструкторов", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Президент особо отметил, что в 2025 году при участии участников и организаторов конкурса и при активном содействии фонда "Защитники Отечества" для ветеранов СВО были подготовлены новые комплекты современной, удобной одежды.
Также Путин выразил уверенность, что мероприятие пройдёт в атмосфере взаимопонимания и сотрудничества, будет способствовать развитию международного взаимодействия в гуманитарной сфере.
Заседание организационного комитета Международного конкурса дизайна адаптивной одежды На крыльях - РИА Новости, 1920, 06.05.2025
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