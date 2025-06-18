https://ria.ru/20250618/putin-2023612783.html
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:52:00+03:00
2025-06-18T15:52:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Представители международных информационных агентств из недружественных стран примут участие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Будут, да", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. Встреча президента с главами информагентств состоится вечером в среду. Разговор пройдет в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен актуальным аспектам российской внутренней и внешней политики, а также ключевым мировым событиям, сообщили накануне в Кремле. Президент России традиционно встречается на полях ПМЭФ с главами международных информационных агентств. В прошлом году в такой встрече участвовали представители Рейтер, Киодо, AP, DPA, EFE, AFP и других мировых СМИ. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, В мире
Песков рассказал о присутствии СМИ из недружественных страны на ПМЭФ
Песков: СМИ из недружественных стран примут участие во встрече с Путиным на ПМЭФ