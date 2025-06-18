https://ria.ru/20250618/putin-2023611873.html

Путин назвал главнейшую задачу властей

Путин назвал главнейшую задачу властей - РИА Новости, 18.06.2025

Путин назвал главнейшую задачу властей

Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:48:00+03:00

2025-06-18T15:48:00+03:00

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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и проведет на его полях ряд международных контактов."Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросамПетербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html

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Наталья Макарова

владимир путин, россия