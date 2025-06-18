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Путин назвал главнейшую задачу властей - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:48 18.06.2025 (обновлено: 15:57 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023611873.html
Путин назвал главнейшую задачу властей
Путин назвал главнейшую задачу властей - РИА Новости, 18.06.2025
Путин назвал главнейшую задачу властей
Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:48:00+03:00
2025-06-18T15:57:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
россия
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и проведет на его полях ряд международных контактов."Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросамПетербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html
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владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия
Путин назвал главнейшую задачу властей

Путин назвал улучшение качества жизни россиян главнейшей задачей властей

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин.
Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и проведет на его полях ряд международных контактов.
«
"Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание
Вчера, 15:44
 
ПМЭФ-2025Владимир ПутинРоссия
 
 
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