https://ria.ru/20250618/putin-2023611873.html
Путин назвал главнейшую задачу властей
Путин назвал главнейшую задачу властей - РИА Новости, 18.06.2025
Путин назвал главнейшую задачу властей
Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:48:00+03:00
2025-06-18T15:48:00+03:00
2025-06-18T15:57:00+03:00
пмэф-2025
владимир путин
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Главнейшая задача властей - улучшение качества жизни россиян, заявил президент России Владимир Путин.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в Петербургском международном экономическом форуме и проведет на его полях ряд международных контактов."Наша главная, важнейшая задача - это повышение качества жизни людей. Улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее", - сказал глава государства в ходе совещания по экономическим вопросамПетербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Владимир Путин, Россия
Путин назвал главнейшую задачу властей
Путин назвал улучшение качества жизни россиян главнейшей задачей властей