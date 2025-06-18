https://ria.ru/20250618/putin-2023611648.html

Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ

Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025

Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ

Владимир Путин в первый день работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:48:00+03:00

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пмэф-2025

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин в первый день работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.Основные заявления президента — в материале РИА Новости. Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

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Влада Икрамова

Влада Икрамова

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Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России и ее структурные изменения, подчеркнул Путин 2025-06-18T15:48 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Икрамова

экономика, владимир путин, россия