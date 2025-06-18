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Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:48 18.06.2025 (обновлено: 16:17 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023611648.html
Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ
Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ - РИА Новости, 18.06.2025
Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ
Владимир Путин в первый день работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:48:00+03:00
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пмэф-2025
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин в первый день работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.Основные заявления президента — в материале РИА Новости. Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Путин: важно обеспечить сбалансированный рост экономики и ее структурные изменения
Важно обеспечить сбалансированный рост экономики России и ее структурные изменения, подчеркнул Путин
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экономика, владимир путин, россия
ПМЭФ-2025, Экономика, Владимир Путин, Россия

Путин провел совещание по экономическим вопросам в первый день ПМЭФ

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин в первый день работы ПМЭФ провел совещание по экономическим вопросам.
Основные заявления президента — в материале РИА Новости.
  • ПМЭФ становится все значимее и для России, и для зарубежных партнеров.
  • Задачи развития экономики и социальной сферы будут обсуждать во время дискуссии на пленарной сессии форума.
  • Главнейшая задача властей — повышение качества жизни россиян, улучшение облика городов и поселков, развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач.
  • Важно обеспечить сбалансированный рост российской экономики и ее структурные изменения.
  • Необходимо "донастроить" и дополнить усилия по развитию экономики и социальной сферы всех российских регионов.
Далее совещание продолжилось в закрытом режиме.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
ПМЭФ-2025: день первый
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума на здании Гостиного двора на Невском проспекте в Санкт-Петербурге

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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1 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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2 из 21
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

Волонтер Петербургского международного экономического форума встречает участников на Московском вокзале Санкт-Петербурга

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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3 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

Работа форума, ПМЭФ-2025

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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4 из 21
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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5 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

Работа форума, ПМЭФ-2025

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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6 из 21
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанк

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
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7 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

Работа форума, ПМЭФ-2025

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

Работа форума, ПМЭФ-2025

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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11 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

Работа форума, ПМЭФ-2025

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: стенд Республики Башкортостан.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

Стенд Альфа-банка на ПМЭФ-2025

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

Работа форума, ПМЭФ-2025

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

А Lada Aura предназначена для такси.

Работа форума, ПМЭФ-2025

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
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19 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

Работа форума, ПМЭФ-2025

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

ПМЭФ-2025. Работа форума

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21

В этом году Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
1 из 21

Главная тема — "Общие ценности — основа роста в многополярном мире".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 21

Участие в форуме подтвердили 20 тысяч представителей из 140 стран и территорий.

На фото: волонтер встречает участников ПМЭФ на Московском вокзале.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
3 из 21

В Санкт-Петербург приедут государственные деятели и политики почти из 50 стран мира.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
4 из 21

Деловая программа стартовала 18 июня. Она охватывает более 150 мероприятий.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
5 из 21

В этом году программа структурирована вокруг пяти ключевых треков: "Мировая экономика: новая платформа глобального роста", "Российская экономика: новое качество роста", "Человек в новом мире", "Среда для жизни", "Технологии: стремление к лидерству".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
6 из 21

На фото: миниатюра Исаакиевского собора.

© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
7 из 21

По словам организаторов, в фокусе ПМЭФ — поиск общих ориентиров в условиях глобальной турбулентности, переосмысление моделей сотрудничества и формирование основ устойчивого развития.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
8 из 21

Среди центральных событий — деловые форумы ШОС, БРИКС, ЕАЭС, Форум МСП, Форум креативных индустрий, форум "Лекарственная безопасность", Форум "Деловой двадцатки", а также Генеральная ассамблея Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
9 из 21

На форуме можно увидеть стенды компаний, а также российских регионов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
10 из 21

На фото: представители стенда "Аэрофлота".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
11 из 21

Новгородская область планирует подписать на ПМЭФ более 30 соглашений на 24 миллиарда рублей.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
12 из 21

"Уралхим" представил панно из живых цветов в форме ордена Победы на фоне флага СССР. В оформлении использованы преимущественно розы и гвоздики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
13 из 21

Выставка наполнена различными диджитал-компонентами: светящимися панелями, огромными экранами.

На фото: игра "Ну, инвестируй" на стенде Подмосковья.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
14 из 21

На фото: стенд Республики Башкортостан.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
15 из 21

Альфа-банк устроил книжный вихрь, а посетители могут получить бумажную книгу, рассказывающую о технологиях.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
16 из 21

На фото: демонстрационные материалы и стикеры, посвященные форуму.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
17 из 21

"АвтоВАЗ" показал гоночную модель Lada Iskra.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
18 из 21

А Lada Aura предназначена для такси.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
19 из 21

Пообедать на ПМЭФ можно за 6,5 тысячи рублей в ресторане "Ланч" или за 12 тысяч рублей — в ресторане "Башкортостан".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
20 из 21

На фото: участники форума на одной из площадок мероприятия.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
21 из 21
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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