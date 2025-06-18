https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html

Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание

Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание - РИА Новости, 18.06.2025

Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание

Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:44:00+03:00

2025-06-18T15:47:00+03:00

владимир путин

пмэф-2025

экономика

россия

стрельна

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016758500_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_a5723a4906e215d0f786e9a4c03b6c40.jpg

СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.Встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, глава государства проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/pmef-2023610498.html

россия

стрельна

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, экономика, россия, стрельна