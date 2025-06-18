https://ria.ru/20250618/putin-2023610395.html
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание - РИА Новости, 18.06.2025
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание
Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам. РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:44:00+03:00
2025-06-18T15:47:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам.Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.Встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, глава государства проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере.Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250618/pmef-2023610498.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, экономика, россия, стрельна
Владимир Путин, ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Стрельна
Путин в первый день работы ПМЭФ собрал экономическое совещание
Путин в первый день работы ПМЭФ проводит совещание по экономическим вопросам
СТРЕЛЬНА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в первый день работы Петербургского международного экономического форума собрал совещание по экономическим вопросам.
Президент 18-20 июня совершает поездку в Северо-Западный федеральный округ, в рамках которой примет участие в ПМЭФ и проведет на его полях ряд международных контактов.
Встречи, на которых обсуждается текущая ситуация в экономике и задачи на перспективу, глава государства проводит регулярно. Предыдущее совещание на эту тему состоялось в апреле, а нынешнее совпало с днем старта крупнейшего форума в этой сфере.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.