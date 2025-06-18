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Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
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14:09 18.06.2025 (обновлено: 14:24 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin-2023578922.html
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:09:00+03:00
2025-06-18T14:24:00+03:00
ближний восток
оаэ
владимир путин
в мире
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израиль
россия
мухаммед бен заид аль нахайян
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.&quot;Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке&quot;, - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/zakharova-2023583968.html
https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html
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ближний восток, оаэ, владимир путин, в мире, иран, израиль, россия, мухаммед бен заид аль нахайян, казем джалали, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Ближний Восток, ОАЭ, Владимир Путин, В мире, Иран, Израиль, Россия, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, Казем Джалали, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и президент ОАЭ обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.
«

"Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова предупредила об угрозе ядерной катастрофы на Ближнем Востоке
Вчера, 14:20
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 08:00
 
Ближний ВостокОАЭВладимир ПутинВ миреИранИзраильРоссияМухаммед бен Заид Аль НахайянКазем ДжалалиВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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