https://ria.ru/20250618/putin-2023578922.html

Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 18.06.2025

Путин и президент ОАЭ обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:09:00+03:00

2025-06-18T14:24:00+03:00

ближний восток

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мухаммед бен заид аль нахайян

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян обсудили резко обострившуюся ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля."Проведен обмен мнениями в контексте резко обострившейся ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран, отрицающий военную составляющую своего атомного проекта, отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников. Целями ударов в Тегеране называют военные и военно-промышленные объекты Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 600 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/zakharova-2023583968.html

https://ria.ru/20250618/iran-2023360813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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