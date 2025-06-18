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Награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
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02:31 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/putin-2023451248.html
Награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025
Награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 18.06.2025
Награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025
Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025,... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T02:31:00+03:00
2025-06-18T02:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости. На стенде Дома семейных традиций "Кристиан", который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича. Отец президента России получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Всего на стенде представлено 11 медалей и Орден Отечественной войны. Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250503/sazhenets--2014774110.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Награды отца Путина покажут на ПМЭФ-2025

Награды отца Путина покажут гостям и участникам ПМЭФ-2025

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннер с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Баннер с символикой Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Приказ о награждении, наградной лист и медали Владимира Спиридоновича Путина, отца президента России Владимира Путина, покажут гостям и участниками ПМЭФ-2025, передает корреспондент РИА Новости.
На стенде Дома семейных традиций "Кристиан", который в прошлом году представил родословное древо Владимира Путина, в рамках ПМЭФ-2025 покажут медали, наградной лист и приказ о награждении его отца Владимира Спиридоновича.
Церемония высадки масштабного геоглифа, посвященного 80-летию Великой Победы - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
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3 мая, 13:31
Отец президента России получил эти награды в годы Великой Отечественной войны. Всего на стенде представлено 11 медалей и Орден Отечественной войны.
Практически на каждом стенде Петербургского международного экономического форума присутствует официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Петербургский международный экономический форум пройдет 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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9 мая, 07:07
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
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