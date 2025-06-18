https://ria.ru/20250618/putin--2023582251.html

Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025

Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T14:16:00+03:00

2025-06-18T14:16:00+03:00

2025-06-18T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Ключевые заявления:Обострение ирано-израильского конфликта

https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html

https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html

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Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости 2025-06-18T14:16 true PT0M32S

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в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив