Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Ключевые заявления:
- Россия готова оказывать посредничество в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом;
- президенты обеспокоены эскалацией конфликта;
- они подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана;
- главы государств довольны достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.
Обострение ирано-израильского конфликта
- В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
- Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
- При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
- Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
- Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
- Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
- Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
- Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.