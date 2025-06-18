Рейтинг@Mail.ru
Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 18.06.2025 (обновлено: 15:00 18.06.2025)
https://ria.ru/20250618/putin--2023582251.html
Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем - РИА Новости, 18.06.2025
Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T14:16:00+03:00
2025-06-18T15:00:00+03:00
в мире
иран
израиль
россия
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
тель-авив
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Ключевые заявления:Обострение ирано-израильского конфликта
https://ria.ru/20250618/iran-2023566677.html
https://ria.ru/20250617/izrail-2023203045.html
иран
израиль
россия
тель-авив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Момент удара Израиля по офису гостелерадиокомпании IRIB во время прямого эфира
Момент удара Израиля, как утверждают иранские СМИ, по офису гостелерадиокомпании IRIB попал в прямой эфир новостей, передает корреспондент РИА Новости
2025-06-18T14:16
true
PT0M32S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ad868ca9ec201af0e1850f1fd6d642ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, израиль, россия, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте, тель-авив
В мире, Иран, Израиль, Россия, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте, Тель-Авив

Путин и президент ОАЭ обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Они обсудили эскалацию конфликта между Ираном и Израилем. Ключевые заявления:
  • Россия готова оказывать посредничество в продвижении диалога между Тегераном и Тель-Авивом;
  • президенты обеспокоены эскалацией конфликта;
  • они подчеркнули важность прекращения боевых действий и активизации урегулирования вопросов по ядерной программе Ирана;
  • главы государств довольны достигнутым высоким уровнем российско-эмиратского сотрудничества.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Верховный лидер Ирана пригрозил нанести США невосполнимый урон
Вчера, 13:32

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию против Ирана: израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР), а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию "Правдивое обещание — 3" и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Израиль стремительно продвигается к пирровой победе над Ираном
17 июня, 08:00
 
В миреИранИзраильРоссияВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликтеТель-Авив
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала