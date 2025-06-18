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Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей - РИА Новости, 18.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
16:00 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/pushilin-2023616859.html
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей - РИА Новости, 18.06.2025
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей
Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
пмэф-2025
донецкая народная республика
денис пушилин
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению детей с помощью личного примера. "Здесь и личный пример должен быть, и в плане здорового образа жизни... Как можно говорить молодежи? Они все чувствуют... Они на твои действия, на поступки смотрят... Рожать нужно самим тоже", - сказал Пушилин. По данным сайта правительства региона, у Пушилина есть три дочери. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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донецкая народная республика, денис пушилин, общество
ПМЭФ-2025, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей

Глава ДНР Пушилин: молодежь можно побудить к рождению детей личным примером

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкГлава ДНР Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Глава ДНР Денис Пушилин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению детей с помощью личного примера.
«
"Здесь и личный пример должен быть, и в плане здорового образа жизни... Как можно говорить молодежи? Они все чувствуют... Они на твои действия, на поступки смотрят... Рожать нужно самим тоже", - сказал Пушилин.
По данным сайта правительства региона, у Пушилина есть три дочери.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинОбщество
 
 
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