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Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей - РИА Новости, 18.06.2025
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей
Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
2025-06-18T16:00:00+03:00
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению детей с помощью личного примера. "Здесь и личный пример должен быть, и в плане здорового образа жизни... Как можно говорить молодежи? Они все чувствуют... Они на твои действия, на поступки смотрят... Рожать нужно самим тоже", - сказал Пушилин. По данным сайта правительства региона, у Пушилина есть три дочери. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин, общество
ПМЭФ-2025, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей
Глава ДНР Пушилин: молодежь можно побудить к рождению детей личным примером