https://ria.ru/20250618/pushilin-2023616859.html

Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей

Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей - РИА Новости, 18.06.2025

Пушилин рассказал, как можно побудить молодежь к рождению детей

Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T16:00:00+03:00

2025-06-18T16:00:00+03:00

2025-06-18T16:00:00+03:00

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денис пушилин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Глава ДНР Денис Пушилин в ходе сессии "Курс на рождаемость: какой должна стать демографическая политика" на ПМЭФ заявил, что молодежь можно побудить к рождению детей с помощью личного примера. "Здесь и личный пример должен быть, и в плане здорового образа жизни... Как можно говорить молодежи? Они все чувствуют... Они на твои действия, на поступки смотрят... Рожать нужно самим тоже", - сказал Пушилин. По данным сайта правительства региона, у Пушилина есть три дочери. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, денис пушилин, общество