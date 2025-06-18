https://ria.ru/20250618/psb-2023554094.html

ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла

ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла - РИА Новости, 18.06.2025

ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла

ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла... РИА Новости, 18.06.2025

2025-06-18T12:46:00+03:00

2025-06-18T12:46:00+03:00

2025-06-18T12:46:00+03:00

псб (банк псб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро), сообщает пресс-служба банка. Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 тысяч рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых. Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%. "Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля. Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (16+) или интернет-банке. Реклама, Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTRUKqAsDF

https://ria.ru/20250611/psb-2022219666.html

https://ria.ru/20250603/kiberbezopasnost-2020632744.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

псб (банк псб)