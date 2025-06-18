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ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла - РИА Новости, 18.06.2025
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12:46 18.06.2025
https://ria.ru/20250618/psb-2023554094.html
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла - РИА Новости, 18.06.2025
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла
ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:46:00+03:00
2025-06-18T12:46:00+03:00
псб (банк псб)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро), сообщает пресс-служба банка. Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 тысяч рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых. Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%. "Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля. Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (16+) или интернет-банке. Реклама, Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTRUKqAsDF
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псб (банк псб)
ПСБ (Банк ПСБ)

ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Логотип ПАО "Промсвязьбанк". Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро), сообщает пресс-служба банка.
Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 тысяч рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых.
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11 июня, 12:51
Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%.
"Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля.
Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (16+) или интернет-банке.
Реклама, Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTRUKqAsDF
Отделения банка ПСБ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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ПСБ (Банк ПСБ)
 
 
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