https://ria.ru/20250618/psb-2023554094.html
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла - РИА Новости, 18.06.2025
ПСБ запустил вклад со ставкой 20,5% за покупку драгметалла
ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла... РИА Новости, 18.06.2025
2025-06-18T12:46:00+03:00
2025-06-18T12:46:00+03:00
2025-06-18T12:46:00+03:00
псб (банк псб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_0:225:3072:1953_1920x0_80_0_0_2fe9e1b4e2fc7474d064b653c3152025.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро), сообщает пресс-служба банка. Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 тысяч рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых. Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%. "Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля. Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (16+) или интернет-банке. Реклама, Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTRUKqAsDF
https://ria.ru/20250611/psb-2022219666.html
https://ria.ru/20250603/kiberbezopasnost-2020632744.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795765489_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_fcd0a1da377d434ff9a2a12ae5418af2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб)
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
ПАО "Банк ПСБ" расширяет линейку накопительных продуктов для физлиц, запуская новый вклад "Драгоценный", комбинированный с покупкой драгоценного металла (золото, серебро), сообщает
пресс-служба банка.
Клиенты, купившие обезличенные золото или серебро на металлический счет на сумму свыше 50 тысяч рублей, смогут открыть депозит на равнозначную сумму с максимальной доходностью до 20,5% годовых.
Максимальную ставку клиенты получают при размещении средств на шесть месяцев, на три месяца действует ставка 20%, на год — 19%.
"Клиенты по-прежнему сохраняют высокую сберегательную активность, интересуясь новыми возможностями для приумножения и диверсификации своих средств. С учетом интереса клиентов к инвестициям в драгоценные металлы мы расширяем нашу линейку сберегательных инструментов и предлагаем вкладчикам комбинированный накопительный продукт с привлекательной ставкой 20,5% годовых и возможностью заработать на росте цен на золото и серебро, зафиксировав прибыль в любой удобный момент", — отметил начальник управления сберегательных и транзакционных продуктов ПСБ Юрий Латанов, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что такой продукт подойдет тем, кто стремится диверсифицировать свои сбережения, защитить средства от инфляции и рисков ослабления рубля.
Купить драгоценный металл и открыть вклад можно в любом отделении ПСБ, а также в мобильном приложении (16+) или интернет-банке.
Реклама, Рекламодатель ПАО "БАНК ПСБ", ИНН 7744000912, erid: F7NfYUJCUneTRUKqAsDF